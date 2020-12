Perú se acerca a los 980.000 casos y 36.500 decesos por la covid-19

De esa manera, en Perú hay actualmente 28.012 casos activos de la enfermedad, de los cuales 3.817 están hospitalizados y 1.019 de estos en unidades de cuidados intensivos (UCI). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 10 dic (EFE).- Perú reportó durante las últimas 24 horas otros 796 casos y 44 fallecidos por la covid-19, con lo que el total de infectados desde que la epidemia llegó al país a inicios de marzo pasado ascendió a 979.111 infectados y 36.499 decesos, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Salud (Minsa) también informó de otros 1.799 recuperados, lo que elevó a 914.600 las personas que ya fueron dadas de alta en un centro médico o cumplieron con su cuarentena domiciliaria.

De esa manera, en Perú hay actualmente 28.012 casos activos de la enfermedad, de los cuales 3.817 están hospitalizados y 1.019 de estos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

NUEVAS MEDIDAS

A pesar de las advertencias de las autoridades sanitarias sobre una muy posible segunda ola de la epidemia en el país, el Ejecutivo también mantuvo las medidas para impulsar la reapertura de todas las actividades económicas en el país.

Entre estas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que desde este lunes se duplicará el aforo de la Línea 1 del Metro de Lima, lo que permitirá que cada tren reciba a unos 512 pasajeros y ya no al promedio de 200 de los últimos meses.

El MTC señaló que esta medida reducirá el tiempo de espera para abordar los vagones, aunque se mantendrán las medidas sanitarias obligatorias como el distanciamiento físico y el uso de mascarilla y protector facial.

Por otra parte, el Ministerio de la Producción también aprobó los protocolos sanitarios para el reinicio de las actividades de cines y gimnasios en el país, que podrán abrir con un aforo máximo de 40 % de su capacidad.

Para los cines, la norma establece un distanciamiento entre butacas ocupadas y en las colas, el uso de canales virtuales de venta de entradas, un sistema de renovación cíclica del aire, personal con careta facial y mascarilla, y que no se permitirá el consumo de bebidas y alimentos.

DONACIÓN DE COREA

Este viernes, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur donó al Minsa cinco cabinas de inspección presurizadas para la detección rápida y segura de muestras de la covid-19, por un importe total de 50.000 dólares.

"Hoy tenemos la oportunidad de continuar estrechando vínculos con la República de Corea. Hace muchos años fue contra la tuberculosis, hoy continuamos luchando contra la pandemia que ataca a la humanidad, y el poder continuar juntos es una gran oportunidad", señaló la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

Agregó que aunque su país adquiere cada vez más pruebas moleculares para la detección oportuna de la enfermedad se debe estar preparado ante la posibilidad de una segunda ola de la pandemia.

"Nuestro país tiene costa, sierra y selva y no sabemos lo que va a pasar, pero esto nos ayuda a enfrentar una posible segunda ola", remarcó.

Por su parte, el embajador de Corea, Jo Yung-Joon, dijo que "el trabajo conjunto" de los dos países "se ha ido fortaleciendo con los años" y que la experiencia de su país ha confirmado que los equipos donados "ayudarán al personal médico para la detección de la covid-19 y otras enfermedades, como el dengue y la chikungunya".