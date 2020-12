Peñas del Valencia piden la marcha de Lim porque el club está "en caída libre"

La Agrupació de Penyes Valencianistes (APV) hizo pública este viernes la carta que ha enviado al Valencia CF con motivo de la junta general ordinaria de accionistas que se celebra hoy en la que asegura que la entidad está “en caída libre como jamás ha estado en sus 101 años de historia” y pide la marcha del máximo accionista Peter Lim.EFE/ Juan Carlos Cárdenas/Archivo

Valencia, 11 dic (EFE).- La Agrupació de Penyes Valencianistes (APV) hizo pública este viernes la carta que ha enviado al Valencia CF con motivo de la junta general ordinaria de accionistas que se celebra hoy en la que asegura que la entidad está “en caída libre como jamás ha estado en sus 101 años de historia” y pide la marcha del máximo accionista Peter Lim.

La APV asegura que desde la llegada de Meriton Holdings como máximo accionista “al contrario que el vino, que mejora con el tiempo, este club no ha hecho más que empeorar” y pide al empresario que deje paso y dé la oportunidad a que el Valencia pueda volver a ser de sus aficionados”

“En este tiempo usted sí que ha conseguido algo sr. Murthy -presidente del club- y es la unión de todo el valencianismo bajo la misma certeza, que la gestión que está realizando Meriton y sobre todo la que está realizando usted, es un desastre”, apunta la misiva.

La asociación de peñistas, como ya hizo en agosto, vuelve a reclamar a Lim que su primera medida sea dejar la presidencia del Valencia "bien porque usted dimita o porque lo cesen”.

“Esto es algo primordial para que la imagen del club, dé un paso hacia delante”, insiste la carta que firma Fede Segreras, como presidente de la APV.

En el caso que de que no lo haga, insta al singapurense a que “cumpla con todo lo que se dijo tras la compra, que era hacer un club importante en España, Europa y en el mundo, pero no importante por la sucesión de polémicas, sino por todo lo contrario y sobre todo, deportivamente; también terminar el estadio”.

La Agrupació, que representa a más de 22.000 peñistas, pide al club “que haga caso a las instituciones valencianas cuando les solicitan que cumplan con sus obligaciones y que respeten los plazos que prometieron respetar” para la construcción del nuevo Mestalla.

Recuerda la APV que Lim se comprometió a ello “con la ciudad de Valencia y con la afición valencianista y que, a día de hoy, no ha cumplido" por lo que estadio sigue "a medio construir”.

La APV también afea a Murthy que ningunee a los medios valencianos y le acusa de “apartar de su camino a todo aquel que es crítico”.