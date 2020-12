Paraguay rebasa los 90.000 casos de la covid con el ritmo creciente de la primera ola

Personal médico realiza una prueba de COVID-19, el 10 de junio del 2020, a una persona que asiste a uno de los laboratorios móviles del Ministerio de Salud ubicado en la Costanera de Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 11 dic (EFE).- Paraguay rebasó los 90.000 casos de coronavirus, con cerca de 2.000 decesos desde el inicio de la pandemia, el pasado marzo, en medio de un ritmo creciente de la primera ola que aún no terminó, afirmó este viernes el director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, Guillermo Sequera.

"Superamos los 90.000 casos, somos uno de los países que estamos en ascenso de la epidemia con Uruguay. En Argentina (hay) un ligero descenso, en Brasil hay un inicio de una segunda ola sin fuerza aún, y en Bolivia, después de ese gran golpe de meses pasados, está teniendo un descenso", dijo Sequera durante el informe semanal de casos.

En concreto, hasta este jueves el Ministerio registró un total de 90.958 positivos, 1.914 muertos y 783 hospitalizados, de los que 151 de ellos se encuentran en unidades de terapia intensiva.

Sequera manifestó que la situación epidemiológica del país con respecto a la covid-19 "no es la mejor", dado que se está ante picos de contagio tras registrar un significativo descenso en octubre e inicios de noviembre.

"La curva de contagiados siempre anticipa en una o dos semanas el inicio de un ascenso o descenso de la curva de fallecidos", indicó al considerar que para fin de año, o incluso antes, es probable que se superen los 2.000 óbitos con la media de 15 a 16 decesos diarios de las últimas semanas.

ASUNCIÓN Y CONURBANO SE MANTIENEN COMO FOCOS

Como al inicio de la pandemia, el foco se mantiene en la capital del país, Asunción, donde los positivos se han duplicado en las últimas semanas, según el epidemiólogo, seguido por Central, el departamento que bordea el cono urbano capitalino.

Añadió que "algo cambió" en la actitud ciudadana con respecto a los protocolos sanitarios para que los contagios se duplicaran en la capital, con una velocidad cercana en Central, donde las ciudades de Luque y San Lorenzo encabezan los niveles de positivos.

"Se puede hablar de una primera ola que todavía no terminó", resaltó.

SIN REGRESO DE LA FASE CERO

Pese al rebrote de casos, Sequera sostuvo que las medidas de prevención no apuntan al regreso de la Fase Cero, sino a un ajuste de los protocolos para restringir actividades de ocio ante la entrada de la temporada veraniega, el próximo día 21, y de las fiestas de Fin de Año.

Reiteró que la clave para evitar la transmisión del virus es el respeto de las recomendaciones básicas como el uso de mascarillas, el distanciamiento y lavado frecuente de manos, además de evitar reuniones familiares o sociales prolongadas o el hacinamiento en espacios cerrados.

VACUNAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Con respecto a las vacunas, Sequera manifestó que están en curso gestiones para asegurar una primera partida en el segundo trimestre de 2021 a través de Covax, un mecanismo de la OMS para el acceso igualitario, aunque destacó que ello no impide que se busquen otras opciones con negociaciones directas con los laboratorios.

El experto reconoció que Paraguay no tiene logística para asegurar la conservación de vacunas por debajo de 20 grados bajo cero, por lo que debería invertir en infraestructura ante una posible compra al laboratorio Pfizer.

"El precio no es determinante para decidir lo primordial sobre las vacunas", apuntó.