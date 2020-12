Oracle traslada su sede a Texas y se une a éxodo de California

(Bloomberg) -- Oracle Corp. informó que ha trasladado su sede a Texas, desde su estado de origen, California, para dar a los empleados más flexibilidad sobre dónde hacen su trabajo.

La mudanza a Austin desde Redwood City “significa que muchos de nuestros empleados pueden elegir la ubicación de su oficina y continuar trabajando desde casa a tiempo parcial o todo el tiempo”, dijo Oracle el viernes en una presentación regulatoria. La compañía continuará “apoyando” sus otras oficinas en Estados Unidos en Santa Mónica, California, Seattle, Denver, Orlando y Burlington, Massachusetts, según el documento.

La propagación del coronavirus ha llevado a muchas compañías a dar a los empleados acuerdos flexibles, incluida la capacidad de trabajar desde casa. El fabricante de software dijo que tenía 135.000 empleados a fines de mayo. Algunas compañías, ejecutivos y empleados están abandonando California debido a las preocupaciones sobre las tasas impositivas del estado y el alto costo de vida, así como los arduos desplazamientos en algunos lugares.

El cambio de recursos de Oracle fuera de California data al menos de 2018, liderado por el presidente, Larry Ellison, y el difunto codirector ejecutivo, Mark Hurd. Ese año, Oracle abrió un campus en Austin, con un edificio de apartamentos en el lugar para los empleados, en un esfuerzo por reclutar una fuerza laboral más joven y menos costosa. El campus eventualmente podría albergar a 10.000 empleados, dijo Oracle en ese momento.

Comenzada en 1977, Oracle ha sido una compañía fundacional en Silicon Valley, y sus edificios cilíndricos de color azul plateado en Redwood City, visibles desde la autopista US 101, son un hito raro en la región. Sigue a otros innovadores tecnológicos al desestimar sus raíces en California. La fabricante de servidores Hewlett Packard Enterprise Co. dijo el 1 de diciembre que movería su sede a un suburbio de Houston, donde está construyendo un nuevo campus. Palantir Technologies Inc. se ha mudado a Denver este año, desde Palo Alto, California.

Elon Musk, fundador de Tesla Inc., dijo esta semana que se mudó a Texas para centrarse en los grandes proyectos en curso para Tesla y Space Exploration Technologies Corp., que también dirige. Anteriormente trasladó su fundación privada, con sede en California, a Austin. La mudanza conlleva enormes implicaciones fiscales para las personas de alto patrimonio. Texas no tiene impuesto sobre la renta personal, mientras que California tiene los más altos del país para sus residentes más ricos.

