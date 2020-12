ONU advierte que nuevos futuros de agua podrían generar burbujas

(Bloomberg) -- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dicho que los nuevos futuros de agua de Wall Street podrían hacer que un bien público esencial sea tratado como el oro y el petróleo, exponiendo al mercado a una burbuja especulativa.

El nuevo contrato de CME Group Inc., que ha debutado esta semana, podría atraer el interés de fondos de cobertura y bancos junto con el de agricultores, fábricas y empresas de servicios públicos que buscan fijar los precios, dijo Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la ONU sobre derechos humanos para el agua potable y el saneamiento. Ello podría dar lugar a un alza de precios de un recurso que “es de todos” y es una herramienta vital para combatir la pandemia de covid-19.

“La noticia de que el agua se comercializará en el mercado de futuros de Wall Street muestra que el valor del agua, como derecho humano básico, ahora está amenazado”, dijo Arrojo-Agudo en un comunicado. “Está estrechamente vinculado a todas nuestras vidas y medios de vida, y es un componente esencial para la salud pública”.

El nuevo futuro spot está asociado al mercado del agua de US$1.100 millones en California, el mayor mercado agrícola de EE.UU. Los suministros enfrentan crecientes amenazas por el cambio climático, el aumento de la población y la contaminación de la minería y la agricultura, dijo la ONU.

CME no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

