Noruega.- Noruega alerta del riesgo de cierre de sus caladeros a barcos de la UE y Reino Unido desde enero

MADRID, 11 (EUROPA PRESS



El Gobierno noruego ha avisado de que el retraso en las negociaciones entre la UE y Reino Unido para después del 'Brexit' pone también en riesgo el acuerdo que tradicionalmente negocian los noruegos con el bloque comunitario para fijar las posibilidades de pesca de sus respectivas flotas en las aguas de la otra parte.



De este modo, a menos que se llegue a un acuerdo al respecto antes de final de año, los caladeros de pesca noruegos no estarán abiertos a los barcos de la Unión Europea y del Reino Unido, según ha señalado el ministro de Pesca y Productos del Mar, Odd Emil Ingebrigtsen.



Durante una intervención parlamentaria, Ingebrigtsen ha advertido de que en el caso de no llegar a un acuerdo para el 1de enero de 2021, Noruega no abrirá su zona de interés económico a los barcos pesqueros procedentes de la UE y del Reino Unido, al mismo tiempo que ha señalado que las embarcaciones de pesca noruegas tampoco podrían acceder a los caladeros de estos, según recoge la agencia noruega NTB.



En este sentido, el ministro ha destacado que las negociaciones con la UE y el Reino Unido sobre los acuerdos de pesca para 2021 han sufrido importantes retrasos como consecuencia de la demora en las negociaciones sobre el 'Brexit' entre estos dos socios comerciales de Noruega, por lo que ha advertido de que no puede darse por hecho que se vaya a alcanzar un acuerdo antes de final de año.



La UE negocia cada año la cuota de su flota en aguas de Noruega, como país tercero, donde los barcos de los Veintisiete capturan principalmente especies como el arenque, bacalao, abadejo, carbonero, merlán, platija y caballa.