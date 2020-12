Murthy afirma que Lim "no vende, pone dinero y no ha cobrado préstamos"

El presidente del Valencia, Anil Murthy (centro con mascarilla blanca), en el palco de Mestalla en una imagen de archivo. EFE/Manuel Bruque

Valencia, 11 dic (EFE).- El presidente del Valencia, Anil Murthy, reiteró este viernes en la junta general ordinaria de accionistas del club que el máximo accionista, Peter Lim, no tiene en venta el club, sigue con inversiones en la entidad y que no se le han devuelto los préstamos que ha hecho a la sociedad.

“Ya hemos dicho muchas que Meriton -la empresa a través de la que Lim gestiona el Valencia- no vende. Es más, lo único que ha hecho el señor Lim es seguir metiendo dinero en el club. Su compromiso con la continuidad se demuestra con esta gestión responsable en una época tan difícil como la actual”, insistió Murthy.

“Además, a fecha de hoy, no se ha devuelto ningún importe a Meriton, ni de principal, ni de intereses, y se han ido renovando los préstamos a su vencimiento”, añadió.

“El apoyo financiero de Meriton al club ha sido y es absoluto e incuestionable. Creo que es legítimo que un acreedor proteja sus posiciones de crédito”, apuntó.

“Desde Singapur, Peter Lim está muy pendiente del día a día del club y del equipo. Nos aconseja a la hora de tomar decisiones y su pasión se mantiene intacta desde el primer día. Está plenamente implicado con Valencia y con la sociedad valenciana”, afirmó.

Murthy lamentó que el covid-19 impida la asistencia de los seguidores a Mestalla. “Esperamos que pronto podamos volver todos. El valencianismo es exigente, leal, pasional y entrega hasta al final. Queremos sentiros de cerca y queremos veros vibrar con el equipo”, apuntó.

“Es posible que no estemos de acuerdo con todo, pero coincidimos en lo más importante: todos queremos lo mejor para el equipo. Evitemos recrearnos en los temas en los que no estamos de acuerdo y concentremos nuestros esfuerzos en ayudar al equipo”, reclamó.

El presidente señaló que los puntos estratégicos “del plan de negocio” de la entidad son “estabilidad financiera, estabilidad deportiva, implicación social y Academia”.

“La Academia del VCF es uno de nuestros pilares de proyecto y convicciones. Queremos dotar al equipo de una identidad basada en jugadores provenientes de la Academia y para los cuales triunfar en el Valencia sea su máxima aspiración. Un equipo basado en la identidad de sus raíces y con los que los aficionados se sientan identificados y orgullosos”, afirmó.

Murthy dijo que quieren “hacer una plantilla competitiva, basada en ello y con un coste más ajustado a la nueva realidad del fútbol mundial”.

“Vender jugadores no tiene que significar tener que renunciar a la ambición del club”, afirmó el presidente que mostró su confianza plena en la actual plantilla y en el cuerpo técnico encabezado por Javi Gracia, "un gran entrenador”.