Mitsotakis, satisfecho con la unanimidad europea frente a Turquía

Bruselas, 11 dic (EFE).- El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, valoró positivamente el "claro mensaje" de apoyo que el Consejo Europeo (CE) ha lanzado a Grecia y Chipre frente a Turquía, y aclaró que Europa tiene sus ritmos y siempre da un solo paso a la vez.

"Europa es como un transatlántico. Tarda en virar pero cuando lo hace nadie la puede parar", dijo satisfecho Mitsotakis en la rueda de prensa al término del Consejo Europeo celebrado ayer y hoy en Bruselas.

Según el jefe del Ejecutivo heleno, aunque la decisión del UE se puede ver como un sólo paso no se debe malinterpretar pues "es la advertencia más fuerte que se ha hecho hasta ahora a Turquía" y demuestra que en el último par de meses se ha alcanzado la unanimidad entre los líderes europeos para ampliar la lista de personas y entidades sometidas a sanciones.

Aunque el Consejo Europeo reafirmó el apoyo a Grecia y a Chipre y denunció que las acciones unilaterales y provocativas de Turquía en el Mediterráneo oriental todavía continúan, es un hecho que Grecia no consiguió ninguno de sus dos objetivos: la imposición inmediata de sanciones a Turquía y un embargo a las exportaciones de armas a ese país.

Mitsotakis destacó que para Grecia las sanciones no son un objetivo en sí mismo, sino que busca el cese de las provocaciones por parte de Ankara. Algo en lo que hizo hincapié que se debe demostrar antes de poder reanudar las negociaciones.

Contra la férrea postura griega se oponían desde el comienzo varios Estados miembros, entre ellos Alemania, España e Italia, tres de los nueve países de la UE que exportan armas a Turquía.

La canciller alemana, Angela Merkel, señaló que los líderes de la UE acordaron en la cumbre que el tema de las exportaciones de armas a Turquía debe ser discutido entre los miembros de la OTAN y en coordinación con el próximo Gobierno de Estados Unidos.

Los medios griegos habían adelantado que EE.UU. estaba lista para imponer sanciones a Turquía por su adquisición de sistemas de defensa aérea rusos S-400.

Según fuentes diplomáticas griegas, Mitsotakis señaló durante la cena en la que los líderes abordaron la cuestión de Turquía que cuando menos es paradójico que Europa mantenga una postura del "sí, pero" mientras EE.UU. se está preparando para imponer sanciones a Turquía.

Así, de momento, el Consejo Europeo tan solo decidió ampliar la lista actual de individuos sometidos a sanciones -actualmente solo incluye a dos personas- y encomendar al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y a la Comisión Europea que estudien la posibilidad, de aquí a marzo, de ampliar el ámbito de estas sanciones.

El presidente de Francia, que había sido uno de los principales defensores de una línea dura contra Turquía, se mostró hoy satisfecho con los resultados y afirmó que la declaración supone una "demostración de la capacidad de la Unión Europea para mostrar dureza".

Las nuevas sanciones que se están preparando muestran que la UE ya no aceptará acciones desestabilizadoras en la región en general, dijo, y agregó que la Unión permanece abierta al diálogo con Turquía.

En la cumbre del pasado 1 de octubre, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a revisar el estado de la relación con Turquía y a aplicar nuevas sanciones si el gobierno de Recep Tayyip Erdogan no rebajaba las tensiones con la UE, especialmente con Grecia y Chipre.