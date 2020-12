Merkel se siente "aliviada" por haber logrado aprobar el presupuesto poscovid

La canciller alemana, Angela Merkel, este viernes en Bruselas. EFE/EPA/JOHANNA GERON

Bruselas, 11 dic (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, dijo este viernes sentirse "aliviada", por el hecho de que durante la cumbre Hungría y Polonia levantaran su veto al fondo pospandemia y la UE pueda finalmente finalizar los trámites para que entre en vigor el 1 de enero.

"Estoy muy aliviada, se me ha quitado un peso de encima, de que hayamos logrado un último esfuerzo" para aprobar el presupuesto plurianual de la UE para 2021-2027 y el fondo de recuperación, dijo la canciller al término de la cumbre que los líderes europeos celebraron este jueves y viernes en Bruselas.

Para convencer a Budapest y Varsovia, los líderes comunitarios aprobaron una declaración que no modifica el mecanismo de condicionalidad, pero clarifica que se aplicará de forma "justa" e "imparcial" entre los Estados miembros y garantiza que los países podrán recurrirlo ante el Tribunal de Justicia de la UE.

"Todos vemos como la segunda ola de la pandemia de coronavirus nos golpea fuerte y asegurar las finanzas de la Unión (...) era necesario", dijo la canciller.

Merkel reconoció que ha sido "evidente" que no ha sido fácil poner definitivamente en marcha los fondos pospandemia, teniendo en cuenta que se aprobaron en la cumbre que los líderes celebraron en julio, "en uno de los Consejos Europeos más largos" de la historia.

Merkel logró así salvar la presidencia alemana del Consejo de la UE, en la última cumbre antes de que Portugal asuma el relevo el próximo 1 de enero.

CLIMA

El otro gran pacto de la cumbre fue el acuerdo alcanzado para que la Unión Europea (UE) reduzca en un 55 % las emisiones de efecto invernadero para el año 2030, tras una larga negociación de madrugada.

"Ha merecido la pena permanecer una noche sin dormir. No quiero imaginarme qué hubiera pasado si no hubiéramos podido alcanzar este resultado", dijo Merkel.

Finalmente, los países de la UE lograron vencer las reticencias de países como Polonia, la República Checa y Hungría, más dependientes del carbón que el resto de sus socios europeos, y que se negaban a incrementar los objetivos de reducción de emisiones.

TURQUÍA

Sin embargo, la canciller lamentó no haber sido capaz durante su presidencia de rebajar la tensión con Turquía, en el Mediterráneo Oriental.

Los líderes europeos acordaron añadir a más personas a la lista de sanciones contra Turquía, que actualmente contiene a dos personas de la compañía petrolera estatal turca.

También han pedido al alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, y a la Comisión Europea, que de aquí a marzo, estudien la posibilidad de ampliar el ámbito de estas sanciones, en función de cómo evolucione la relación con Ankara.

Aunque el gran hándicap es la negociación con el Reino Unido para intentar lograr a un acuerdo sobre la futura relación comercial con la UE, a partir del 1 de enero.

Bruselas se ha dado de plazo hasta el domingo para intentar el pacto, habiendo dejado claro que las diferencias con Londres siguen siendo grandes y habiendo presentado ayer medidas de contingencia.