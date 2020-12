Maduro pide debatir una "rectificación profunda de la revolución bolivariana"

Fotografía cedida por Prensa de Miraflores donde se muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Cortesía Prensa Miraflores/Archivo

Caracas, 10 dic (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió este jueves a los diputados chavistas electos el pasado domingo que se abra un debate "por una rectificación profunda de la revolución bolivariana".

Durante un acto con estos legisladores electos, el mandatario pidió que le ayuden "en el combate contra la corrupción, contra el burocratismo, contra los errores y maldades".

"En el debate por una rectificación profunda de la revolución bolivariana, por un gran proceso de repolitización, (...) de rectificación a fondo de la revolución bolivariana", subrayó el mandatario.

En este sentido, aseguró que la vida les está entregando "una oportunidad de oro" para "poner los problemas sobre la mesa, para ir aliviando el problema grande que tiene el pueblo en su economía familiar".

"No es fácil, es difícil la situación y compleja por las sanciones crueles y criminales", afirmó.

Maduro afirmó que necesitan "hilvanar un liderazgo colectivo" para que "en Venezuela se abran las compuertas a un gran diálogo", que sea "el más grande" desde la llegada de la revolución bolivariana al poder.

Al respecto, afirmó que a partir del 5 de enero, que se instale la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento), este tendrá "capacidad y poder para representar a Venezuela en un gran diálogo internacional y buscar el respeto" de la soberanía y las instituciones, así como de la "reconstrucción de relaciones internacionales en el mundo".

"Es una gran tarea, plan 200 le llamo yo", afirmó.

Posteriormente, pidió que los funcionarios dejen de responsabilizar a las sanciones de EE.UU., porque su presidente Donald "Trump no es culpable de todo".

"Tenemos que asumir nuestras responsabilidades", reclamó.

"Por eso, yo les pido a ustedes (diputados) la máxima lealtad por las batallas que vienen en estos cinco años", agregó en referencia al lustro que tiene por delante el Parlamento.

Finalmente, el gobernante reiteró que con la elección de la nueva AN "abre un nuevo ciclo de recuperación", aunque reconoció que "no va a ser fácil recuperar el daño que esta gente (de la oposición) hizo en cinco años".

Durante los últimos cinco años, la oposición ha tenido una clara mayoría en la AN tras ganar las elecciones de 2015.

Ese grupo, aseguró, deja la AN "destruida, fracasada, desarticulada, desprestigiada", por lo que los nuevos diputados, consideró, deben "iniciar un trabajo de reconstrucción de las bases mismas del Parlamento nacional".

A los comicios del pasado domingo, marcados por una baja participación, no acudió parte de la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó, puesto que los considera un fraude.

Uno de los motivos por los que decidieron no participar fue por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de intervenir a sus partidos.

El TSJ puso al frente de estas organizaciones a militantes que habían sido expulsados por supuestos actos de corrupción.

De esta manera, los partidos tradicionales sí participaron en los comicios pero sin sus líderes tradicionales, sino con los impuestos por el Supremo.