Lucía Rivera cumple 22 años siguiendo con orgullo los pasos de su madre

MADRID, 11 (CHANCE)



Lucía Rivera cumple hoy 22 años y lo hace siendo una referente en el mundo de la moda para muchos. La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera ha seguido los pasos de su madre y se ha consolidado como una de las modelos más jóvenes del país... Ha desfilado por pasarelas de grandes marcas y su perfil de Instagram es una ventana de estilo y elegancia. Hoy es un día muy especial para nuestra influencer que siempre es noticia cuando luce uno de sus conjuntos estrella y es que como bien confesó hace poco por sus stories de Instagram, una de sus referentes a la hora de crear estilo, es Lady Di.



Siempre muy unida a su madre, Lucía Rivera ha dejado claro en varias ocasiones que además de ser la persona que le trajo al mundo, es su amiga, su confidente y la mujer que más preocupada está por su vida. Además, siempre ha defendido públicamente que posee una muy buena relación con su padre, Cayetano Rivera, quien no dudó en darle sus apellidos cuando contrajo matrimonio con la actriz.



A pesar de no haber hecho gala de esta buena relación con el torero delante de las cámaras, en la mayoría de ocasiones que la prensa le ha preguntado por él, ha tenido buenas palabras, al igual que para Eva González, quien asegura le ha aconsejado mucho en el mundo de la moda ya que como bien sabemos, aunque es una de las presentadoras mejor cotizadas del momento, empezó también por las pasarelas.



De esta manera, Lucía Rivera, ya con entidad propia y sin las etiquetas de 'hija de', cumple 22 años caminando por ese recorrido que ha elegido y manteniendo su vida privada al margen de la profesional. Recordemos que la modelo tuvo una relación sentimental con Marc Márquez que siempre llevó con discreción, al igual que su ruptura, de la que todavía no sabemos los motivos por los que se acabó el amor.