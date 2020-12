López elogia desde Colombia la abstención en Venezuela como un "grito de libertad"

Actualiza con declaración de López en rueda de prensa posterior ///Bogotá, 10 Dic 2020 (AFP) - El opositor Leopoldo López, quien salió de su exilio de España para visitar Colombia, dijo este jueves que los venezolanos emitieron un "grito de libertad" al abstenerse mayoritariamente de participar en las boicoteadas elecciones del domingo, que le dieron el control del Parlamento al chavismo.Durante un encuentro con el mandatario Iván Duque en la sede presidencial, el líder venezolano denunció el "fraude electoral" fraguado por el gobierno de Nicolás Maduro esta vez, según él, bajo la amenaza de privar de comida a quienes no votaran en medio del grave deterioro de la economía petrolera. "La respuesta digna del pueblo venezolano fue no escuchar esa amenaza y por eso el día domingo (...), cuando se perpetuó este fraude electoral, lo más significativo fue el silencio del pueblo y la no colaboración (...) con este fraude", señaló López en presencia de Duque y otras autoridades colombianas. El dirigente y aliado de Juan Guaidó, a quien más de medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela, enfatizó en que la alta abstención -que alcanzó el 69%- debe escucharse como un "grito de libertad".Los comicios, que le permitirán a Maduro recobrar el dominio del legislativo, el único poder que estaba en manos de la oposición desde 2015, fueron boicoteados por las principales fuerzas antichavistas y no son reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países América Latina como Brasil y Colombia.Guaidó organizó una consulta popular paralela que promueve el rechazo al proceso del 6 de diciembre. Su idea es que la oposición recabe apoyo para que Guaidó siga al frente del Parlamento más allá del 5 de enero de 2021, cuando vence su periodo legal. López exhortó a la comunidad internacional a mantener no solo el reconocimiento a Guaidó como presidente interino, sino la presión sobre Maduro. "Nosotros en este momento decimos al mundo que no podemos solos, que necesitamos la ayuda (...) para seguir presionando a la dictadura de Nicolás Maduro", declaró. - "Una voz corajuda" - López justificó su paso por Colombia como un revulsivo para que la oposición venezolana vuelva "a subir el ánimo, la esperanza y la capacidad de organización".En el país que acoge a 1,7 millones de venezolanos que migraron de la crisis, el dirigente recibió un espaldarazo cargado de elogios por parte de Duque.Leopoldo López "ha sido una voz corajuda y gallarda para la defensa de la libertad de su país", expresó el mandatario, destacando la coincidencia de la visita del opositor con el Día de los Derechos Humanos. Desde su llegada al poder en 2018, Duque se sumó a los esfuerzos de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder y dar paso a "un gobierno de transición" y un llamado a "elecciones libres".Este jueves el presidente colombiano deslizó que su gobierno ayudó a proteger al dirigente en su huida de Venezuela hacia España, para que pudiera ser "una voz libre en el mundo" que denuncie "las atrocidades de la dictadura de Nicolás Maduro"."Algún día, cuando se escriba esa historia, podremos contar los detalles de cómo te protegimos", indicó.Acusado de "incitar a la violencia", López estuvo detenido desde el 2014 hasta el 2019 cuando logró refugiarse en la residencia del embajador español en Caracas. Este año escapó de su país clandestinamente para instalarse en Madrid. El Jefe de Estado colombiano lanzó un llamado para que "urgentemente termine la dictadura" en Venezuela y se consolide "un gobierno de transición, con representación amplia, donde esté presente la resistencia democrática y también los representantes del chavismo y otros sectores". Y así se "pueda hacer una convocatoria de elecciones libres y se ponga en marcha un marco de reconstrucción económica y social", remarcó.vel/dl/yow -------------------------------------------------------------