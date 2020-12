Loeb y Cristina Gutiérrez pilotarán el equipo de Hamilton en la Extreme E

Sebastien Loeb. EFE/EPA/Reporter Images/Archivo

Madrid, 11 dic (EFE).- El piloto francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallys, y la española Cristina Gutiérrez serán los pilotos del equipo del siete veces campeón mundial de Fórmula Uno Lewis Hamilton, el 'X44', en el nuevo campeonato de rallys con coches eléctricos 'Extreme E'.

Loeb y Gutiérrez conformarán la alineación de la escuadra de Hamilton en este campeonato de carreras campo a través con todocaminos eléctricos en los que todos los equipos son mixtos, y en el que también participan los españoles Carlos Sainz y Laia Sanz, con el equipo Acciona Sainz XE Team.

La Extreme E, caracterizada por competir en espacios naturales afectados por la acción humana para ofrecer un mensaje de cuidado medioambiental comenzará su primera temporada en marzo de 2021 en el desierto de Arabia Saudí, al que seguirán Senegal (mayo), Groenlandia (agosto), el Amazonas brasileño (octubre) y la región argentina de Tierra de Fuego (diciembre).

"Estoy realmente emocionada por unirme a X44. No solo por tener la oportunidad de aumentar la concienciación sobre la crisis climática, algo que es muy importante, sino por trabajar con dos ídolos para mí, Sebastian Loeb es el piloto de rallys más increíble de todos los tiempos, y soy una gran fan de la Fórmula Uno, así que cuando Lewis me pidió que me uniera a su equipo fue un sueño hecho realidad", señaló Cristina Gutiérrez en un comunicado.

Para Loeb, nueve veces campeón mundial de rallys, esta nueva competición es "una oportunidad" de seguir compitiendo y hacerlo en una categoría eléctrica. También se refirió a su compañera: "Cristina es una piloto fantástica y no puedo esperar a hacer equipo con ella. Estoy muy impresionado por lo que ha hecho Lewis en la Fórmula Uno, así que trabajar con él será un honor", agregó.

Por su parte, el patrón del equipo X44, Lewis Hamilton, se mostró "encantado" de su alineación de pilotos, entre los que destacó el "talento" y el "gran futuro" de Gutiérrez y la "admiración" que le causa Loeb.