Líder de la UE admite que hay pocas posibilidades de acuerdo posbrexit (fuentes europeas)

AhLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtió este viernes a los dirigentes de los 27 que hay "pocas" esperanzas de alcanzar un acuerdo comercial con el Reino Unido y que hay "más probabilidades" de que no haya acuerdo, según fuentes europeas.

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo europeo, realizadas durante una cumbre de jefes de Estado y de gobierno, van en la misma línea que las que hizo el primer ministro británico, Boris Johnson, el jueves, cuando advirtió que existe una "fuerte posibilidad" de que no haya acuerdo posbrexit.

Ambos dirigentes cenaron juntos el miércoles en Bruselas para intentar desbloquear la situación, pero no lograron hallar ningún terreno de entendimiento, por lo que se dieron de plazo hasta el domingo para decidir sobre el destino de las negociaciones, menos de tres semanas antes de que termine el periodo de transición.

Entretanto, en Bruselas prosiguen las conversaciones entre el equipo del negociador europeo, Michel Barnier, y el del británico, David Frost.

El Reino Unido, que abandonó oficialmente la UE el 31 de enero, dejará definitivamente el mercado único y la unión aduanera el 31 de diciembre.

Londres y Bruselas llevan desde marzo tropezando en tres asuntos: el acceso europeo a las aguas británicas, la forma de solucionar los diferendos en el futuro acuerdo y las garantías de competencia exigidas a Londres a cambio de un acceso libre al mercado único europeo.

Aunque no hay que tener "demasiadas expectativas, [...] no podemos descartar un cambio" de situación, señalaron no obstante dos responsables europeos, que pidieron no ser identificados.

Si el 31 de diciembre no se ha firmado ningún acuerdo comercial, el comercio entre Londres y los 27 se llevará a cabo únicamente bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que conllevará aranceles y cuotas.

Ante la posibilidad de que no se alcance un acuerdo, la UE presentó medidas de emergencia para mantener las conexiones de transporte terrestre y aéreo durante seis meses, siempre y cuando el Reino Unido haga lo mismo.

Las medidas también buscan garantizar que los barcos pesqueros puedan acceder a las aguas de ambas partes hasta el 31 de diciembre de 2021.

