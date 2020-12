LeBron James elegido Atleta del Año por la revista Time

EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Nueva York, 10 dic (EFE).- La estrella de los Angeles Lakers y de la NBA LeBron James fue elegido como el Atleta del Año 2020 por la revista Time.

James, cuyo gran objetivo es convertirse en el mejor jugador de todos los tiempos en la NBA, guió a los Lakers a un nuevo título de campeón, el decimoséptimo en la historia del equipo, pero el primero desde el 2010 cuando brillaron Kobe Bryant y el español Pau Gasol.

El éxito de los Lakers bajo el liderazgo de James se dio durante una temporada especial y reducida que se tuvo que concluir en la 'burbuja' de Orlando debido a la pandemia del coronavirus.

Fue asimismo el cuarto título de James como profesional y el cuarto premio de Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales, distinciones que lo convirtieron en el primer jugador de la NBA en ganar el galardón con tres equipos diferentes.

Solo Michael Jordan, con seis títulos, tiene más.

Desde entonces, James ha extendido su contrato con los Lakers. Firmó uno nuevo por dos años y 85 millones de dólares, que le permitirá también tener la oportunidad de jugar junto a su hijo mayor, Bronny James, que actualmente se encuentra en la secundaria.

La portada de Time muestra una pintura de James realizada por Tyler Gordon, de 14 años.

James, de 35 años, ha sido una de las principales voces del deporte al hablar contra la injusticia racial y la brutalidad policial, y antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre promovió el registro de votantes y creó la organización "Más que un voto", en un esfuerzo por combatir el sistema de votantes racistas supresión.

El grupo está formado por destacados atletas y artistas negros que utilizaron sus canales de redes sociales para alentar y educar a sus seguidores sobre cómo emitir su voto para las elecciones de este año.

"No solo es el mejor jugador", declaró a Time la campeona de tenis, la japonesa Naomi Osaka, quien usó máscaras en honor a las víctimas de la violencia racial durante su carrera hacia el título del US Open del pasado mes de septiembre, "sino que tiene la voz más poderosa".

Por su parte, el campeón mundial de Fórmula Uno Lewis Hamilton, otro atleta que se pronunció contra la injusticia social, también le dijo a Time que "cuando vi al otro lado del charco que otro atleta de élite también estaba luchando por causas similares, supe, está bien, no estoy solo aquí".

El año pasado el premio de Time recayó en el equipo nacional de fútbol femenino de Estados Unidos tras haber ganado el Mundial de Francia.