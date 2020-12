Las Kardashian vuelven a la televisión tras un nuevo contrato con Hulu

FOTO DE ARCHIVO. Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian y Kim Kardashian llegan a los People's Choice Awards, en Santa Mónica, California, EEUU. 10 de noviembre de 2019. REUTERS/Mónica Almeida

LOS ÁNGELES, 11 dic (Reuters) - Las Kardashian regresarán a la televisión, a pesar de haber puesto fin a principios de este año al reality show que llevó la familia a la fama.

El servicio de streaming Hulu anunció el jueves que había firmado un acuerdo con Kim, Khloe y Kourtney Kardashian, con su madre Kris Jenner y sus medias hermanas Kylie y Kendall Jenner.

Bajo el acuerdo, las mujeres crearán nuevo contenido que se emitirá por Hulu, propiedad de Disney en Estados Unidos, y en múltiples países en el exterior en Star, dijo Hulu.

Hulu no informó si las mujeres, que tienen decenas de millones de seguidores en Instagram y Twitter, saldrán en pantalla y tampoco dio detalles de la programación que crearán bajo un acuerdo de varios años.

La plataforma dijo que esperaba el estreno del nuevo contenido a fines de 2021.

El anuncio llegó tres meses después de que la familia que vive en Los Ángeles anunciara el fin de "Keeping Up With the Kardashians" en E!, de NBCUniversal, en 2021 después de 14 años.

No dieron a conocer las razones de esa decisión pero la cadena E! dijo en ese momento que la familia había decidido "vivir sus vidas sin nuestras cámaras".

"Keeping Up with the Kardashians", que relataba la vida personal de la familia, ayudó a que las mujeres se convirtieran en nombres familiares y a lanzar sus carreras en el mundo del diseño, el modelaje y los productos de belleza.

(Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)