La UE ve más probabilidades de no lograr un pacto con Londres que de conseguirlo

Bruselas. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Bruselas, 11 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) considera que la probabilidad de no lograr un acuerdo sobre la relación con el Reino Unido tras el Brexit es "más elevada" que la de conseguirlo, según indicaron este viernes fuentes comunitarias tras un breve intercambio sobre la cuestión que mantuvieron los líderes de los Veintisiete en la cumbre que celebran entre el jueves y hoy.

Las fuentes añadieron que la situación es "difícil" y que persisten los "principales obstáculos", es decir, los relacionados con las garantías para asegurar una competencia justa entre empresas británicas y comunitarias, la pesca y los mecanismos para resolver las disputas sobre el futuro pacto.

Asimismo, señalaron que las negociaciones entre Londres y Bruselas se reanudan hoy y que "está por ver" el domingo si un acuerdo es posible.

El miércoles pasado, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, mantuvieron una reunión presencial en Bruselas.

Tras el encuentro, en comunicados separados, ambos anunciaron que para el domingo se debe tomar una decisión sobre el futuro de las conversaciones.

Durante la cumbre europea, Von der Leyen informó a los mandatarios de los Veintisiete sobre el desarrollo de su cita con Johnson, pero las fuentes comunitarias afirmaron que el apartado dedicado al Brexit duró "menos de diez minutos".

El acuerdo sobre la futura relación entre Londres y Bruselas debe lograrse y ratificarse en el club comunitario y el Parlamento de Westminster antes de fin de año, pues el 1 de enero la legislación comunitaria habrá dejado de aplicarse en territorio británico y el Reino Unido se habrá convertido en un país tercero de manera definitiva.

Si no lo consiguen, las dos partes pasarán a regirse en sus intercambios comerciales por los requisitos arancelarios más generales y menos favorables de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Este jueves, la Comisión Europea publicó medidas de contingencia para que el club comunitario esté preparado ante la posibilidad de que el próximo 1 de enero no entre en vigor un acuerdo sobre la relación entre Londres y Bruselas tras el Brexit.

Las medidas, que no se aplicarán en Gibraltar, cubren los ámbitos de las conexiones y la seguridad aérea, del tráfico rodado y de la pesca.

También ayer, Boris Johnson alertó de que existe una "gran posibilidad" de que el Reino Unido rompa definitivamente sus lazos con la Unión Europea el próximo 31 de diciembre sin haber llegado a un acuerdo sobre su futura relación.