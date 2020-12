La Real se clasifica como el segundo equipo más ofensivo tras el Hoffenheim

EFE/EPA/CIRO FUSCO

San Sebastián, 11 dic (EFE).- La Real Sociedad rubricó su pase a dieciseisavos de final de Liga Europa con más suspense del esperado y con un justo premio a su juego ofensivo, en el que se ha destacado como el segundo más rematador tras el del Hoffenheim alemán.

El equipo donostiarra ha sacado muy poco partido a su caudal atacante, sólo ha marcado cinco goles en seis partidos, un promedio que no le da para llegar al gol por encuentro pero que ha sido suficiente para lograr un éxito con el que el club ya contaba a principio de temporada.

Las estadísticas que publica la UEFA señalan al cuadro donostiarra, con 111 disparos totales, como el segundo mejor de toda la competición de grupos, por detrás de los alemanes del Hoffenheim que lideraron su grupo, a diferencia de la Real que quedó segunda tras el Nápoles.

Detrás de los donostiarras en este apartado que ilustra el trabajo ofensivo quedan equipos históricos como el Arsenal (108), Tottenham (104) o el CSKA de Moscú con 99 remates, este último el único de esta estadística que no consiguió su pase a las eliminatorias.

El presidente Jokin Aperribay, por otro lado, puede respirar satisfecho con esta clasificación que llegó en el tiempo de descuento gracias al gol de Willian José, un minuto antes de que su rival por la segunda plaza, el AZ Alkmaar holandés, encajara el tanto de la derrota en Croacia, un resultado que habría valido también para la clasificación de los guipuzcoanos.

El club afrontará su junta accionistas el próximo 23 de diciembre y en el presupuesto contempla ingresar 13 millones por la competición europea, algo imposible si no hubiera pasado esta fase de grupos y que supone un espaldarazo para que las cuentas realistas superen sin mayores problemas el trámite de la aprobación de sus socios en el año más complicado por la crisis sanitaria.