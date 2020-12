La ocupación en unidades de cuidados intensivos está en el 66 % en Costa Rica

El reporte oficial de este jueves indica que hay 607 personas internadas, de las cuales 238 se ubican en unidades de cuidados intensivos. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 10 dic. (EFE).- Costa Rica registró este jueves 1.127 casos nuevos de la covid-19 y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos se situó en el 66 %, cifras que se han mantenido similares durante las últimas semanas, según los datos divulgados por el Ministerio de Salud.

El reporte oficial de este jueves indica que hay 607 personas internadas, de las cuales 238 se ubican en unidades de cuidados intensivos.

Costa Rica cuenta con 359 camas de cuidados intensivos por lo que la ocupación a este jueves es del 66 %.

Las autoridades han indicado que Costa Rica no tiene margen para aumentar las Unidades de Cuidados Intensivos, pues ya no hay más personal altamente especializado disponible, que es el que se necesita para atender esas áreas.

En los últimos días el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, Mario Ruiz, ha alertado sobre la posibilidad de que haya una saturación hospitalaria si la población no acata las medidas preventivas, con especial énfasis en este mes de diciembre y sus fechas festivas.

La principal preocupación de las autoridades es una sección de 107 camas de las 359 de Unidades de Cuidados Intensivos.

El martes pasado Ruiz alertó que en esa sección de 107 camas, donde se ubican a los pacientes en estado crítico, había solo 8 espacios. El miércoles la cifra era de 15.

De los 29 hospitales del país, tres han sufrido en las última semanas saturación de las áreas dedicados exclusivamente a la covid-19, lo que ha obligado a las autoridades a realizar traslados a otros centros médicos.

El miércoles, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó en sus redes sociales un ofrecimiento de 100 camas de unidades de cuidados intensivos, a lo cual el Gobierno costarricense no ha respondido públicamente aún.

Diputados del bloque evangélico conservador Nueva República agradecieron a Bukele el ofrecimiento e incluso le enviaron una carta en la que le felicitan por ser "un ejemplo de gobernabilidad en Centroamérica y en el nivel mundial".

Costa Rica acumula hasta este jueves 149.815 casos de covid-19 tras poco más de 9 meses de pandemia, de los cuales han muerto 1.882, para una tasa de letalidad del 1,2 %.

En las últimas semanas la cantidad de casos nuevos diarios en Costa Rica ha estado en torno a 1.000.

Después de varios meses de cierres y aperturas graduales este país tiene habilitadas prácticamente todas las actividades económicas con protocolos sanitarios y de distanciamiento, así como límites de aforo.