La estadounidense Amy Olson inicia como líder con un golpe de ventaja

Houston (EE.UU.), 10 dic (EFE).- La golfista Amy Olson completó este jueves la primera ronda de la 75 edición del Abierto de Estados Femenino con un registró de 67 golpes (-4) que le permitió acabar líder al tener un impacto menos que la surcoreana A Lim Kim, la tailandesa Moriya Jutanugram y la japonesa Hinako Shibuno, todas ellas con tarjeta firmada de 68 (-3).

Otras siete jugadoras, encabezadas por la filipina Yuka Saso consiguieron completar el recorrido en el Cypress Creek Course, de Houston, con 69 golpes (-2).

Pero fue Olson, de 28 años, que busca su primer título en el Tour de la LPGA, en el que debutó en el 2014, la que tuvo la mayor consistencia y eficacia en los golpes dentro del green.

Olson acabó con un eagle (hoyo 16), tres birdies y cometió un bogey.

"Estoy muy ilusionada con el torneo porque sigo con la esperanza que me permita conseguir el título que he buscado desde que me hice profesional", comentó Olson. "Cierto que cuando llegue al profesionalismo pensaba ganar pronto, como lo había hecho en la universidad, pero no es fácil lograrlo".

Olson recordó que no se trata de tener una buena ronda sino que "tienes que juntar cuatro días realmente buenos" y eso es lo que espera hacer en Houston.

La golfista estadounidense fue una de las 11 jugadoras que bajaron de la barrera de los 70 golpes en los campos de Cypress Creek y Jackrabbit.

Por primera vez, se están utilizando dos campos para las rondas de apertura debido a la luz del día limitada al posponer el evento principal de golf femenino hasta diciembre y también cumplir con la normas y protocolos de seguridad del coronavirus.

De 156 jugadoras, solo 36 estaban a la par o mejor por lo que los registros no fueron nada espectaculares ni dejaron nada definido.

"Tuvimos un clima absolutamente perfecto este jueves y a penas una registro de -4, que es el líder", comentó Lim Kim, que compartió el segundo puesto.

Jutanugarn logró mantener los fantasmas fuera de su tarjeta en el campo de Jackrabbit por un 68, dejándola empatada con la excampeona del Abierto Británico de Mujeres, la Japonesa Shibuno (Cypress Creek) y A Lim Kim (Jackrabbit).

Mientras que las españolas Nuria Iturrioz, Carlota Ciganda y Azahara Muñoz acabaron compartiendo el vigésimo cuarto puesto con otras 10 golfistas al registrar tarjetas de 71 golpes (par).

Se proyecta el corte para mañana, viernes, en +2, registró que en la primera ronda no consiguieron las mexicanas Gaby López (74, +3) y María Fasi (83, +12), la puertorriqueña María Fernanda Torres (75, +4) y la española Fátima Fernández Cano (79, +8).