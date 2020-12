La decisión más difícil que ha tenido que tomar Jesús Vázquez estas Navidades

28/10/2019 Jesús Vázquez cumple 55 años en uno de sus mejores momentos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Estas Navidades van a ser las más complicadas, seguramente por primera vez, en la historia de la humanidad. Muchas son las restricciones que hay en cuanto a las reuniones que se puedan hacer o no en estas fechas tan señaladas para evitar los contagios de Covid. Jesús Vázquez ha utilizado sus redes sociales para informar a todos sus seguidores de una decisión que le ha costado muchísimo tomar, pero que será lo mejor para evitar consecuencias en su familia.



"Estas Navidades nuestra familia, Roberto y yo hemos decidido no reunirnos en Navidad, por primera y seguramente última vez en nuestras vidas. No ha sido fácil, os lo aseguro, y sé que nos va a costar estar separados en Nochebuena, en Navidad, en Fin de año y cuando llegue el momento, la nostalgia nos pellizcará el alma. Pero sabemos que es lo mejor para todos. Lo hacemos para proteger a los más mayores de la casa. No queremos correr ningún riesgo ahora que la vacuna está muy cerca. Ayer una gran amiga perdió a su madre por el Covid, mi corazón esta con ella y con su familia. Para ellos la Navidad se ha esfumado de golpe, de repente, se la han arrancado de cuajo. Seamos responsables y no bajemos la guardia. Regalemos salud y vida a los nuestros. Os deseo a todos la mejor Navidad posible, si hacemos las cosas bien, viviremos muchas otras" este ha sido el mensaje que ha emitido Jesús Vázquez por su perfil de Instagram.



Se trata, como bien dice, del primer año que el presentador estará alejado de su marido, Roberto. Una decisión muy difícil de tomar, pero muy necesaria por las complicaciones que está habiendo en la sociedad por la pandemia que estamos sufriendo por el Covid.



De esta manera, Jesús Vázquez ha confesado públicamente que, aunque sea una noticia triste, se trata de hacer un esfuerzo para evitar que haya contagios y que esta maldita pandemia que ha cambiado nuestra forma de vivir siga adelante.