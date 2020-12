Kiko Rivera guarda silencio tras la polémica exclusiva de Dulce Delapiedra hablando de Isabel Pantoja

15/11/2020 Kiko Rivera, en una de sus últimas visitas a la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Aprovechando la participación de Isa Pantoja en "La casa fuerte", Dulce Delapiedra - que tiene una relación de lo más estrecha con la joven - ha aprovechado para volver al ruedo mediático y dar su opinión sobre la guerra que mantienen dos de sus archienemigos, Kiko Rivera e Isabel Pantoja, desde hace dos meses.



Y es que Dulce ha concedido, como ya hemos informado, una exclusiva en la revista "Lecturas" en la que una vez más, ataca tanto a la tonadillera como a su hijo. Mientras que a Pantoja la llama ambiciosa y cuenta que se ha gastado muchísimo dinero en ropa, en joyas y en mantener a su familia, de Kiko dice que no le da ninguna pena porque siempre gastó a manos llenas asegurando que el Dj decía que se limpiaba el culo con billetes de 500 euros. La exniñera de Chabelita, además, desvela que fue las manos y los pies de la artista y que ésta quería envejecer a su lado y por ello le prometió que le compraría un piso en Fuengirola.



Unas palabras que, lejos de afectar, enfadar o indignar a Kiko, le han dado literalmente igual. Y es que "no hay mayor desprecio que no hacer aprecio" ha debido pensar el hijo de Isabel Pantoja, ignorando completamente el nuevo ataque de Dulce. Si en el pasado Kiko la criticó duramente y le puso incluso el sobrenombre de "Eduardo Manostijeras" ahora, demostrando que su rivalidad pasó a la historia, se muerde la lengua y guarda silencio cuando le preguntamos por las declaraciones bomba de la que fue su niñera.