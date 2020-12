Juicio al autor del tiroteo de Parkland aún sin fecha pero no será en 2020

En la imagen, Nikolas Cruz, autor confeso del tiroteo que en 2018 costó la vida a 17 alumnos y profesores en un instituto de enseñanza secundaria en Parkland (Florida), EFE/ Mike Stocker/Archivo

Miami, 11 dic (EFE).- Los abogados defensores de Nikolas Cruz, autor confeso del tiroteo que en 2018 costó la vida a 17 alumnos y profesores en un instituto de enseñanza secundaria en Parkland (Florida), afirmaron este viernes no estar listos aun para el juicio en una audiencia virtual con la jueza del caso.

Los abogados dijeron que a causa de la covid-19 no pueden conseguir que expertos en salud mental vayan a la cárcel para evaluar a Cruz y es impensable hacerlo de manera virtual.

El inicio del juicio se ha ido retrasando por diversas razones, pero este año especialmente por la covid-19, que sigue afectando el funcionamiento de la justicia.

Lo único claro a día de hoy es que no se celebrará en 2020 ni tampoco en los primeros días de enero, pues la próxima audiencia preparatoria fue fijada para el 25 de enero.

Cruz, que tiene ahora 22 años, fue detenido el mismo día del tiroteo y confesó a la policía haber disparado con un fusil de asalto a quienes encontró a su paso el 14 de febrero de 2018 en el instituto Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, localidad a unas 46 millas (75 km) de Miami.

Cruz había sido expulsado de esa escuela por motivos disciplinarios y poseía un arsenal en la casa de la familia con la que vivía desde que murió su madre adoptiva.

En agosto pasado, Elizabeth Scherer, jueza de distrito del condado Broward (sureste de Florida), les preguntó a la defensa y la fiscalía si estaban listos para que el juicio con jurado se iniciase en noviembre y los abogados de Cruz dijeron que no.

La abogada defensora Melissa McNeil dijo entonces que debido a la pandemia no podía visitar a su cliente en la cárcel y, por tanto, no tuvo el contacto necesario con él para prepararse suficientemente.

El 17 de noviembre, en otra audiencia, los problemas planteados por la covid-19 para la entrada de expertos en la cárcel del condado Broward, donde está Cruz, para entrevistarlo también impidieron fijar una fecha para el juicio.

La Fiscalía ha adelantado que pedirá la pena capital para el joven y la defensa ha dicho que Cruz estaría dispuesto a declararse culpable para ser condenado a cadena perpetua y no a muerte.

Este jueves, un Gran Jurado, constituido en 2019 para juzgar los servicios de salud mental del estado a petición del gobernador de Florida, Ron DeSantis, a raíz de la matanza perpetrada en la secundaria de Parkland, presentó su informe.

Los jurados definen como un "desastre" el sistema de atención de salud mental y hacen recomendaciones para brindar soluciones y cuidados eficientes.

Cruz había recibido tratamiento psiquiátrico durante un tiempo en una clínica antes de la matanza.