Japón destina unos 3.000 millones de euros en estímulos ante la covid-19

El ministro portavoz del Gobierno japonés, Katsunobu Kato. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Tokio, 11 dic (EFE).- El Gobierno de Japón aprobó hoy una partida extraordinaria de unos 3.000 millones de euros en medidas de estímulo económico ante la pandemia de coronavirus, coincidiendo con niveles récord en la expansión de la covid-19.

El paquete de asistencia, por valor de 385.000 millones de yenes (3.045 millones de euros/3.701 millones de dólares), fue anunciado por el ministro portavoz del Gobierno, Katsunobu Kato, después de una reunión del Gobierno.

El 80 % de esos fondos se destinará a una campaña oficial para subvencionar viajes turísticos dentro del país, ante la grave crisis que vive el sector desde que la covid-19 se extendiera por Japón a partir de mediados de enero pasado.

"Nos esforzaremos en operar adecuadamente la campaña de viajes 'Go To' mientras buscamos prevenir la propagación de las infecciones", afirmó Kato refiriéndose a esa campaña, que subvenciona parte del coste de hoteles o restaurantes.

Ese programa oficial ha recibido muchas críticas porque está derivando en la extensión del covid-19 desde las zonas más afectadas a otras con menores índices de contagio a causa del desplazamiento de los turistas.

La campaña "Go To" tenía que haber terminado en enero de 2021, pero las autoridades decidieron extenderla por cinco meses más.

La suma restante del paquete de asistencia aprobado hoy será destinado a ayudar a hogares monoparentales de bajos ingresos.

Esta asistencia procede de dos fondos de reserva aprobados previamente por el Gobierno para el año fiscal que se cierra en marzo de 2021, por un total de 11,5 billones de yenes (90.981 millones de euros/110.584 millones de dólares), para amortiguar el impacto de la covid-19 en la economía nipona.

Japón registró este jueves un nuevo máximo diario de casos de coronavirus en el territorio nacional, 2.972 infectados hasta la última medianoche, y también se anotó otro récord en Tokio (602 infectados), en medio de la tercera ola de la pandemia.

A raíz de la primera ola Japón entró en un estado de alerta sanitaria, desde el 7 de abril hasta el 25 de mayo, pero a pesar de que los niveles de contagio ahora son mayores el Gobierno aún no ha decidido aplicar las restricciones sociales que impuso entonces.

"Vamos a solicitar restricciones en un grupo amplio de regiones e industriales, y nos gustaría pedir la cooperación para evitar el estado de emergencia", afirmó en una rueda de prensa el ministro encargado de la respuesta ante la covid-19, Yasutoshi Nishimura.