Incendios forestales en año húmedo en Australia tienen a científicos mirando al cambio climático

SÍDNEY, 11 dic (Reuters) - En un verano que se suponía iba a ser inusualmente frío y húmedo, el constructor australiano Rob Lye no esperaba quedar atrapado por un incendio forestal en la subtropical Fraser Island y tener que luchar junto a sus vecinos para proteger sus hogares.

Los científicos australianos dicen que los incendios forestales como el que arrasó la mitad del bosque de la isla en las últimas semanas son cada vez más probables debido a que el cambio climático está anulando algunas de las fuerzas climáticas más moderadoras de Australia.

"Acabamos de encontrar un lugar seguro para asentarnos y descansar mientras ardía el fuego", dijo Lye, de 52 años y quien reside en el municipio de Happy Valley en la isla.

"No fue agradable", agregó, afirmando que la comunidad local, que en gran medida optó por no obedecer una orden de evacuación, salvó unas 50 casas antes de refugiarse mientras el fuego ardía en la isla el lunes.

Los primeros incendios forestales importantes de la temporada 2020-21 comenzaron en la primavera austral, cuando Australia se recuperaba de los siniestros récord de la temporada pasada, que hasta hace poco eran considerados un evento único en una generación.

Una investigación publicada en marzo encontró que el calentamiento global causado por los humanos hizo que las probabilidades de incendios aumentaran al menos un 30% en 2019-2020.

"Para cualquier evento específico, en realidad es muy difícil decir 'la condición seca y el fuego son atribuibles al cambio climático'", dijo Wenju Cai, científico de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth.

"Pero una cosa de la que estamos seguros es que el cambio climático hará que el suelo y la tierra se sequen más rápido", dijo Cai. "Son las condiciones de fondo las que se pueden atribuir al cambio climático".

El incendio en Fraser Island arrasó 80.000 hectáreas de especies silvestres en la isla declarada patrimonio de la humanidad en el noreste del país.

El hecho de que el fuego pueda causar tanto daño en un año de La Niña, que normalmente trae lluvias abundantes y temperaturas más bajas, ofrece otra señal de que el calentamiento global está haciendo que el clima australiano sea menos predecible.

"Lo que estamos viendo en Fraser Island no lo he visto en mi vida", dijo Richie Merzian, director de clima y energía del grupo de expertos The Australia Institute.

"Eso no significa que sea una manifestación directa del cambio climático, pero sabemos que (el cambio climático) definitivamente es parte del panorama, y está empeorando estas cosas".

