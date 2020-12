Hamilton vuelve a las pistas en Abu Dabi y se cruza con Mick Schumacher

Luego de un Gran Premio 'en el banquillo' tras dar positivo por covid-19, Lewis Hamilton volvió a la pista este viernes durante los ensayos libres del último GP de 2020, en Abu Dabi, dominados por su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

La otra noticia de la jornada la protagonizó Mick Schumacher, el hijo de Michael, que debutó anticipadamente -"sin problema particular"- con Haas, con quien disputará su primera temporada en la élite el próximo año.

Al atardecer en el cirtcuito de Yas Marina, Bottas firmó un crono de 1 minuto, 36 segundos y 276 milésimas al final de los segundos ensayos libres, los únicos representativos de las condiciones de la calificación el sábado y de la carrera el domingo (17h00 locales/13h00 GMT).

El finlandés superó a Hamilton en 203 milésimas y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el más rápido en los primeros libres, en 770 milésimas.

"Aunque he pasado poco tiempo (diez días) alejado del monoplaza, he necesitado una buena sesión y media para recuperar el ritmo", admitió el británico de Mercedes. "Me ha parecido un poco diferente a cómo lo dejé pero retomo mis tiempos progresivamente".

La distancia entre ellos y el resto de pilotos no es reveladora. Entre pequeños errores de pilotaje y el tráfico a negociar; Bottas, Hamilton y Verstappen no firmaron tiempos representativos con neumáticos blandos, los más rápidos a una vuelta.

Fuera del top 3, solo el mexicano Sergio Pérez (7º a 1 seg 230/1000), ganador el pasado domingo en Baréin, logró su crono con gomas medias.

Por detrás del habitual trío de cabeza y del segundo Red Bull, el del tailandés Alexander Albon (4º a 987 milésimas), el centro de la tabla (McLaren, Renault, Racing Point, Ferrari y AlphaTauri) estuvo muy apretado nuevamente. Solo tres milésimas separan al 6º, el francés Esteban Ocon, del 9º, su compañero australiano en Renault, Daniel Ricciardo.

- Mecánicos agotados -

Pero el cronómetro podría no ser el único juez este fin de semana: el final de temporada afecta a unos mecánicos que empiezan a fallar.

Hamilton sufrió problemas de frenos, Bottas fue molestado por su acelerador, Ricciardo por su presión del combustible.

Además el danés Kevin Magnussen (Haas), que disputa su último GP, y Pérez, que todavía no tiene asiento para el próximo año, cambiaron varios elementos de sus motores más allá del límite permitido por temporada.

Penalizados por ello, partirán desde las últimas posiciones en la parrilla del domingo, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), responsable de un choque en la salida del GP de Sakhir la pasada semana, recibió una sanción de tres puestos.

De vuelta con Mick Schumacher, 18º en los primeros libres, el alemán de 21 años vivió un "momento increíble".

"Me divertí. Es genial volver al volante de un F1", celebró el joven piloto, quien participará también en los test de final de temporada el martes en Abu Dabi, para "trabajar en puntos específicos (como las tandas largas o el funcionamientos de las gomas) luego de este anticipo".

