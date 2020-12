¿Ganas de Juegos? 5 preguntas para conocer la historia olímpica

La atleta Yulimar Rojas celebra con su medalla de plata durante la ceremonia de premiación del triple salto de las pruebas de atletismo de los Juegos Olímpicos Río 2016, en el estadio Estadio Olímpico de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Marcelo Sayão/Archivo

Madrid, 11 dic (EFE).- ¿El aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera llega este reto semanal de cinco preguntas sobre los Juegos Olímpicos de todos los tiempos. Cada pregunta tiene tres respuestas posibles, pero solo una es correcta.

Las soluciones, junto a algunos detalles curiosos, están al final.

1. El Himno Olímpico compuesto por Spyros Samaras, con letra del poeta Kostis Palamas, se estrenó en los primeros Juegos, Atenas 1896, pero luego cayó en desuso. Los siguientes Juegos Olímpicos en los que volvió a sonar y se convirtió, ya para siempre, en el himno oficial fueron los de...

a. Helsinki 1952

b. Roma 1960

c. Múnich 1972

2. Italia ocupa el séptimo lugar en el medallero histórico de los Juegos de Verano. Esa excelente posición se debe en gran parte a su liderazgo olímpico en un deporte. ¿Cuál es?

a. La esgrima

b. El ciclismo

c. El tiro

3. Los 50 km marcha tienen sus días olímpicos contados: el COI acaba de decidir que se disputarán por última vez en Tokio 2020. ¿Desde cuándo figuran en el programa?

a. Los Ángeles 1932

b. Londres 1948

c. Melbourne 1956

4. ¿Cuál es la única campeona olímpica de tenis que se ha colgado la medalla de oro en su propio país?

a. Jennifer Capriati

b. Li Na

c. Lindsay Davenport

5. La venezolana Yulimar Rojas, elegida por World Athletics la mejor atleta de este año 2000, fue medallista olímpica en los Juegos de Río 2016. ¿Cuál fue el metal de su medalla?

a. Oro

b. Plata

c. Bronce

SOLUCIONES

1. Respuesta b: Tras los Juegos de Atenas 1896, las siguientes ciudades organizadoras se decantaron por composiciones locales o por el himno nacional para animar las ceremonias olímpicas. El COI lo recuperó en 1958 y sonó en todos los Juegos a partir de 1960.

2. Respuesta a: De las 592 medallas ganadas por Italia en los Juegos de Verano, 125 corresponden a pruebas de esgrima. De ellas, 49 son de oro, 43 de plata y 33 de bronce. Es el país líder en este deporte en la historia olímpica. En atletismo los italianos han subido al podio en 60 ocasiones y en ciclismo, en 59.

3. Respuesta a: Los 50 km marcha debutaron en el programa olímpico en los Juegos de Los Ángeles 1932, cuando fue campeón el británico Thomas Green. Se han mantenido siempre en el programa con la excepción de la edición de Montreal 1976. La única prueba que ha sido olímpica es la masculina.

4. Respuesta c: Lindsay Davenport, oro en Atlanta'96, es la única tenista que ha sido campeona olímpica en su propio país. En el torneo masculino lo lograron Andre Agassi, en los mismos Juegos, y Andy Murray en Londres 2012.

5. Respuesta b: Yulimar Rojas ganó en Río la medalla de plata en triple salto, por detrás de la colombiana Caterine Ibargüen y por delante de la kazaja Olga Rypakova.