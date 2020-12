Fútbol.- Laporta inaugura sede ante sus voluntarios: "'Queremos al Barça' da sentido a todo lo que hacemos"

11/12/2020 El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, el expresidente Joan Laporta, en la inauguración de la sede de 'Estimem el Barça' DEPORTES 'ESTIMEM EL BARÇA'



"Veo determinación ante el reto grandioso que nos debe conducir a la victoria"



BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)



El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha inaugurado este viernes su sede electoral, situada en la fábrica Moritz de la ronda de Sant Antoni de Barcelona, junto a los miembros de su equipo y voluntarios, la "energía" que debe poner en marcha su motor electoral.



"'Queremos al Barça' no es una frase publicitaria generada en un laboratorio de ideas. Es una afirmación que da sentido a todo lo que estamos haciendo, en todo lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo", manifestó, en alusión al lema de su campaña, ante sus voluntarios.



A ellos les dijo que son su "energía" para poner en marcha la carrera electoral. "Es vuestra complicidad, vuestro esfuerzo y vuestro talento lo que permitirá conseguir que el Barça vuelva a la primera línea deportiva y a ser una institución de referencia mundial", comentó el expresidente.



"Lo haremos con actitud positiva, optimista, con 'fair play', respetando a nuestros contrincantes, pensando en todo momento que todo lo que hacemos en este espacio respira los valores de nuestro proyecto y que van en concordancia a los principios que queremos para el Barça: humildad, vocación de servicio al club, generosidad, perseverancia y valentía", recordó.



Con caras conocidas, otras de nuevas, Laporta quiere llegar, de nuevo, a una presidencia que tuvo entre 2003 y 2010. "Con algunos de vosotros ya hemos trabajado juntos en otras citas electorales y con otros es la primera vez que lo hacemos, pero en todos veo una firme determinación que me emociona y que no es otra que dar el mejor de todos nosotros ante el reto colectivo, grandioso, que tenemos por delante y nos debe conducir a la victoria", manifestó.



"Todos jugamos en el mismo equipo, cada uno en su lugar en el campo, pero todos juntos trabajando por el Barça. Me dais optimismo y espíritu de victoria para asumir el reto más grande de mi vida, que también es el de vuestras vidas", añadió.



La sede electoral del expresidente blaugrana, en la antigua fábrica de la cervecera Moritz, tiene un espacio de 500m2 con diferentes zonas para 'hospitality' y actos, equipada con videoworld, proyector HD, y conectividad Wifi, decorada con una exposición de carteles históricos del Barça.



"Desde hoy nos encontraremos para hablar de todo en esta espléndida sede que inauguramos gracias a la propuesta que nos hizo el equipo directivo de Moritz. Un compromiso, por cierto, con lazos históricos dado que el fundador de esta casa, Louis Moritz, y el del Barça, Joan Gamper, eran buenos amigos", comentó Laporta.