Fórmula 1/GP Abu Dabi.- Carlos Sainz: "Es crucial una buena vuelta con los blandos"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) explicó que necesitan encontrar "una buena vuelta" con los neumáticos blandos, con los cuales este viernes no lograron sacar el mayor rendimiento, de cara a una apretada sesión de calificación del GP de Abu Dabi.



"Ha sido un comienzo un poco mejor que la pasada semana. Por desgracia, cada vez que hemos puesto el neumático blando no hemos logrado la vuelta más limpia de tráfico, o simplemente no hemos clavado la puesta a punto, así que todavía tenemos muchos deberes por hacer con respecto a ese neumático y cómo sacar algo más de él", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.



El madrileño, duodécimo en los libres, se despide de McLaren este fin de semana, cierre del Mundial, y confía en tener un buen tiempo el sábado para pelear en carrera. "El compuesto blando es obviamente el de calificación y, mirando a los tiempos de hoy, con siete pilotos en dos décimas, es crucial encontrar un buen tiempo de vuelta. Es tiempo de analizar y estar listo para el sábado", afirmó.