Facebook bloquea dos redes de piratas informáticos, en Vietnam y Bangladés

Ho Chi Minh (Vietnam)/Dacca, 11 dic (EFE).- La multinacional Facebook informó este viernes de que ha bloqueado las cuentas de dos grupos de piratas informáticos, uno radicado en Vietnam y otro en Bangladés, a los que acusa de utilizar la red social para cometer ciberespionaje.

El grupo de "hackers" vietnamita, conocido como APT32 o OceanLotus, es acusado de acosar a disidentes políticos, activistas en favor de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y agencias de prensa, entre otros.

Según el comunicado de Facebook, APT32 también tendría entre sus objetivos a gobiernos extranjeros, como Laos o Camboya.

"Hemos estado siguiendo y tomando medidas contra este grupo durante varios años", apuntó Nathiniel Gleiche, director de seguridad de la compañía estadounidense.

La multinacional apuntó a la compañía de seguridad informática CyberOne Group, con sede en Ho Chi Minh, como sospechosa de estar detrás de este grupo, que ha sido vinculado por expertos con el espionaje para el gobierno vietnamita y cuya página de Facebook ha sido cerrada.

Facebook asegura que los "hackers" vietnamitas utilizaban su plataforma para llevar a cabo una variedad de ataques cibernéticos, algunos de ellos mediante el empleo de cuentas falsas para engañar a los objetivos.

"APT32 creó identidades ficticias simulando ser activistas y entidades comerciales, e incluso con señuelos románticos para contactar con las personas a las que tenían por objetivo", señaló la tecnológica, que incidió en el trabajo meticuloso del grupo para crear personas falsas y burlar a los protocolos de seguridad.

El grupo vietnamita también utilizó la red social y otros portales para propagar sus programas malignos o "malware" que le permitían recabar información y espiar a sus objetivos.

RED BANGLADESÍ CON TAPADERAS

Además, Facebook destapó a una red bangladesí vinculada con dos oenegés -Don's Team y Crime Research and Analysis Foundation (CRAF)- como tapaderas y que centraba sus actividades contra activistas locales, periodistas y miembros de minorías religiosas, incluidos aquellos que viven en el extranjero, para acceder a sus cuentas y hacer que Facebook las inhabilitara.

Al Kibria, subcomisario de la unidad policial antiterrorista de investigación de cibercrímenes afirmó en declaraciones a Efe que la Policía no tiene información específica, pero sí es consciente de que hay un gran número de grupos de este tipo activos.

"Algunos trabajan de forma camuflada, ofrecen ayuda a la gente para recuperar su documento de identidad y luego les chantajean. Hemos trabajado en esto en el pasado. Pero no tenemos ninguna acusación directa contra Don's Team o CRAF", declaró.