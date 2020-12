Expresidentes latinoamericanos piden dejar el aislamiento del continente

El presidente de la Fundación Astur, Enrique Iglesias- EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 10 dic (EFE).- Los problemas socioeconómicos por la crisis de la covid-19 en Latinoamérica se suman a la falta de integración de los países de la región que se encuentran aislados y sus mandatarios no hablan entre ellos, según afirmaron este lunes expresidentes de Brasil, Chile y Uruguay.

Durante el webinar "La solidaridad latinoamericana en tiempos de crisis", organizado por la Fundación Astur con la participación de su presidente, Enrique Iglesias, los exmandatarios Fernando Henrique Cardoso (Brasil 1995-2002, Ricardo Lagos (Chile 2000-2006) y Julio María Sanguinetti (Uruguay 1985-1990 y 1995-2000) reflexionaron sobre los problemas que tiene la región para encarar políticas en conjunto.

"El mejor ejemplo es el de la pandemia, no hemos tenido dónde conversar", enfatizó Lagos durante su oratoria en la que reclamó que las naciones necesitan, de manera urgente, tener instancia de diálogo donde se dejen de lado las diferencias ideológicas.

"Hay un solo tema que hoy nos convoca a todos, cómo somos capaces de reactivar nuestras economías, eso va a implicar un nivel de inversiones elevado, que va a tener que crecer a través de políticas públicas", continuó.

Asimismo, el expresidente chileno subrayó que uno de los problemas más grandes de la actualidad es que los presidentes de la región "no levantan el teléfono" para hablar entre ellos porque "están enojados".

"Cada uno será una pequeña islita en un mundo mucho más integrado, más grande. Me preocupa ese mundo y ojalá seamos capaces de enhebrar la respuesta", enfatizó.

Esto también preocupa a Sanguinetti quien dijo que "no hay nada más global que la pandemia" y lo que demostró es la ausencia de solidaridad en la región para afrontarla.

"Nuestra América Latina está viviendo un periodo crítico. Es muy triste comprobarlo, más que nunca tenemos que luchar porque esto empiece a dar vuelta para buscar caminos de sabiduría y entendimiento", enfatizó.

Henrique Cardoso coincidió con sus pares y también habló de la situación de su país donde, desde su perspectiva, el gobierno de Jair Bolsonaro tiene "un enfoque viejo" desde el punto de vista ideológico.

En este sentido, dijo que es necesario que la población brasileña pueda encontrar un líder que los pueda "reanimar" y que también tenga la mirada puesta en dialogar con sus vecinos.

Al respecto, el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, el uruguayo Sergio Abreu, no dudó en ponerse a disposición para ser un facilitador del diálogo.

En ese sentido, consideró que actualmente el continente es "una especie de archipiélago de islas autistas" con una gran crisis de liderazgo que afecta a lo político, lo económico y lo judicial.

"Lo que necesitamos nosotros es el tema de la solidaridad, vernos de la mejor manera, abrir el comercio, evitar los recelos", apuntó.

Finalmente, Iglesias subrayó que hay "un cierto silencio en la región" y por ello es necesario "fomentar el diálogo" entre los jefes de Estado para incidir en el multilateralismo.