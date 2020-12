11/12/2020 Éstas son las diez tendencias dulces que marcarán el año que viene. El capricho y la diversión dominarán los postres para adultos en 2021, destacando la avena, los mochis y los helados japoneses, según El informe de La Caprichería de Baileys MADRID, 11 (CHANCE) Si algo nos ha dejado 2020, además de momentos de incertidumbre, ha sido el gusto de darnos pequeñas recompensas y caprichos en forma de dulces que, cada vez de modo más habitual, hemos compartido en nuestras redes sociales. A causa del confinamiento, hemos comenzado a recrear recetas dulces en casa, como bizcocho de plátano, rolls de canela o muffins. Y, en el año que esta a punto de empezar, seguiremos con esta tendencia, y el capricho y la diversión llegarán con fuerza al mundo de la repostería, de la mano de postres con avena, mochis y helados japoneses. Caprichos nos han proporcionado cada día esa pequeña dosis de felicidad y optimismo tan necesaria, según El informe de La Caprichería de Baileys (Treat Report 2021) sobre tendencias reposteras para 2021. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD BAILEYS



Si algo nos ha dejado 2020, además de momentos de incertidumbre, ha sido el gusto de darnos pequeñas recompensas y caprichos en forma de dulces que, cada vez de modo más habitual, hemos compartido en nuestras redes sociales. A causa del confinamiento, hemos comenzado a recrear recetas dulces en casa, como bizcocho de plátano, rolls de canela o muffins. Y, en el año que esta a punto de empezar, seguiremos con esta tendencia, y el capricho y la diversión llegarán con fuerza al mundo de la repostería, de la mano de postres con avena, mochis y helados japoneses. Caprichos nos han proporcionado cada día esa pequeña dosis de felicidad y optimismo tan necesaria, según El informe de La Caprichería de Baileys (Treat Report 2021) sobre tendencias reposteras para 2021.



Dicho reporte ha sido desvelado hoy internacionalmente por la firma irlandesa de crema de whisky, que lo lanza por segundo año consecutivo junto a la plataforma Pinterest, y en esta ocasión se han sumado como expertos la futuróloga alimentariala doctora Morgaine Gaye y la pastelera Silena da Rocha, con dos locales punteros en España, junto a otros expertos de la repostería internacional.



Dentro de los pronósticos para el próximo año, Baileys apunta estas diez tendencias dulces:



1. A toda Avena: La avena lleva en boga una buena temporada, pero no estamos hablando de gachas, leche de avena ni de las barritas, por deliciosas que estén. La avena, con su imagen simplemente saludable, se ha transformado en un lujo decadente, que nos hace desear encontrarnos con esos deliciosos caprichos de avena suntuosos e indulgentes.



2. Combos que chocan: Hace ya tiempo que somos grandes fans de la combinación de dulce y salado, pero el próximo año se presenta incluso más indulgente y creativo. Encontraremos atrevidos combos aún más chocantes en cada bocado, como la berlina de Ube, una patata dulce de color morado que reina en Internet.



3. Indulgencia japonesa: Japón es el paraíso de los caprichos deliciosos y delicados. Aunque hemos vivido la llegada masiva de maravillas inspiradas en el país nipón, -como pasteles de queso gigantes y esponjosos - estas dos delicias os dejarán boquiabiertos y son una muestra de lo que está por venir. Un helado taiyaki como el de La Caprichería de Baileys de "La Pecera", de Madrid, te dará esa inyección de energía después de un brunch de tortitas.



4. Untando el cariño: ¿A quién no le encantan los untables? Durante el próximo año, los veremos y comeremos mucho más. Desde el hummus de albaricoque, remolacha o chocolate con naranja, hasta los untables inspirados en el latte de té verde o de especia de calabaza, o uno de cremoso Baileys. Merece la pena que los tengamos en nuestro radar y en nuestro paladar.



5. Hora de resplandecer: Comidas y bebidas que destacarán de la multitud, incluso en una sala oscura. Algas comestibles bioluminiscentes que brillan gentilmente en la penumbra se abrirán paso hasta nuestros cócteles favoritos, otorgándoles una increíble apariencia sobrenatural que será imposible ignorar.



6. Ligero como el aire: Veremos cómo más y más tentempiés inflados toman posesión de nuestras despensas y nos permiten darnos un gusto de forma más saludable; por ejemplo, las bolitas de aguacate. Una característica importante será la cremosidad y ligereza, que tomará forma en chocolates calientes, cafés Dalgona, pasteles tan ligeros como plumas o postres irresistibles a los que querremos hacer hueco.



7. Extradulces: Encontramos por ejemplo el sándwich helado de macaron, un hit veraniego al que será difícil resistirse. Los sabores - como té Thai o de Piedras afrutadas - se trasladan a los macaron, que se ponen a cada lado de una generosa capa de helado. Este clásico reinventado se sumerge después en salsa de chocolate o en un glaseado colorido y se adereza después con todo lo que se pueda imaginar, dándole un sabor y textura increíbles.



8. Más Cacao: No podía faltar el cacao, aunque esta vez hablamos de su pulpa, que tiene una carne dulce y afrutada perfecta para mermeladas y zumos. Además, supone un añadido maravilloso para los cócteles veraniegos.



9. Mucho Mochi: Helados recubiertos de una capa de mochi, mezclas para tortitas de mochi, berlinas de mochi e incluso brochetas saladas de bolas de mochi rellenas. ¡Mochi en todo lo que nos podamos imaginar!



10. Gotas de cuidado: Disfrutaremos de nuevas bebidas botánicas que ofrecen cualidades como "calma", "concentración", "luminosidad"o "descanso", así como de nuevas opciones fermentadas que se popularizarán como, por ejemplo, el agua de lúpulo.



A juicio de Silene da Rocha, participante de MasterChef y fundadora de Amasa, una de las panaderías orgánicas artesanales más populares de España: "En la actualidad, encontramos muchas personas interesadas en el consumo y la recreación de recetas veganas en casa. Eso es precisamente lo que nos proporciona la avena: un producto sencillo y al mismo tiempo apetecible, ¡perfecto para incluirlo en nuestra dieta! O, por ejemplo, la tendencia de alta complejidad de los alimentos que resplandecen en la oscuridad, que es tan emocionante: lograr que las sensaciones se correspondan con los sabores desde el punto de vista gastronómico. También resulta muy llamativo y visual. "Además, postres de colores, ricos y brillantes, pondrán ante nuestros ojos la felicidad máxima, mientras que las texturas mullidas y esponjosas serán como un paseo por las nubes para nuestro sentido del gusto, o el descubrimiento de la pulpa del cacao. "El cacao y el chocolate aportan alegría a nuestro estado de ánimo. Ambos contienen antioxidantes en abundancia y beneficios para nuestra salud que los convierten en un capricho saludable", matiza da Rocha.



Por otro lado, gracias a los datos ofrecidos por Pinterest, el informe analiza cómo el 2020 ha cambiado nuestras formas de consumo, profundizando en las tendencias de búsqueda a lo largo de 2020 y muestra cómo pasamos de comprar los postres a hacerlos en casa. Aunque, a pesar de todos los horneados caseros, el verdadero ganador del 2020 fue el café batido Dalgona, con un aumento cercano 300.000% en las búsquedas el año pasado.



"La gente sigue expresando su creatividad de distintas maneras y mimándose a la vez que se divierte. Por suerte, esto ha sido lo único durante este año que no ha cambiado", comenta Ruby Sharma, directora en Pinterest.



"En Baileys, estamos obsesionados con la necesidad de darse un capricho. Creemos que todo adulto merece darse una dulce alegría de vez en cuando, máxime cuando viene acompañada de creatividad y diversión, tal como predecimos en este informe para el año que entra. En 2020, más que nunca, mimarnos ha jugado un papel importante en nuestro día a día y nos ha proporcionado momentos de dulce indulgencia en nuestros hogares, permitiéndonos conectar con nuestros amigos a través de recetas compartidas", concluye Jennifer English, directora global de Baileys.