España contabiliza 10.519 nuevos casos de covid y suma 280 muertos más

Detalle de la infografía de la Agencia EFE disponible en http://www.efeservicios.com. EFE

Madrid, 11 dic (EFE).- España contabilizó 10.519 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de contagios se eleva a 1.730.575 desde el inicio de la pandemia, mientras que el número de fallecidos suma un total de 47.624 tras sumar 280 nuevos decesos, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio español de Sanidad.

La incidencia acumulada en España, de acuerdo a estas cifras oficiales, registró hoy un ligero repunte de casi un punto hasta los 189,56 casos por cada 100.000 en los últimos 14 días.

El numero de fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días, según los datos oficiales, es de 812 frente a los 952 del pasado viernes.

Además, hay ingresados en España 11.648 enfermos de covid, con una ocupación hospitalaria del 9,22 % (frente al 9,64 % del jueves), que en el caso de las ucis se sitúa en el 21,98 %, inferior a la de ayer, que fue de 22,44 %.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, elogió este viernes la acción de la Unión Europea (UE) en la lucha contra la pandemia de coronavirus y consideró que la estrategia de vacunación prevista es "la historia de un éxito".

Sánchez resaltó el papel desempeñado por Europa ante la covid-19 en la conferencia de prensa ofrecida con motivo de la reunión del Consejo Europeo, que tuvo en su agenda el análisis de los planes de vacunación para empezar a administrar las dosis que se reciban en España, previsiblemente, a inicios de enero.

El jefe del Ejecutivo español recordó que su país ha ido mejorando sus datos de contagios en las últimas semanas hasta situarse por debajo de los 200 casos por 100.000 habitantes en catorce días.

Pero insistió en que no hay que bajar la guardia porque hay que cumplir los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para rebajar esa cifra a menos de 25.

Por ello reiteró la necesidad de "regalar seguridad" durante las fiestas navideñas.

A menos de dos semanas de las fiestas navideñas, muchos españoles planean paréntesis en sus rutinas de pandemia para organizar reuniones familiares o compartir actividades de ocio con los suyos, pero son frecuentes las dudas sobre qué hacer en cada momento si se quiere estar a salvo de la covid-19.

El acuerdo alcanzado por el Ejecutivo español con los gobiernos autonómicos permitirá sortear durante las Navidades los cierres perimetrales establecidos entre el 23 de diciembre y el 6 de enero si el traslado es para visitar familiares o allegados en otra región.

Para una cena de Nochebuena o de Nochevieja, por ejemplo, las restricciones fijadas limitan el número máximo de comensales a diez -sin distinguir entre adultos y niños- si no viven juntos el resto del año pero, aún así, lo aconsejable sería que esa noche se reunieran a cenar solo quienes ya comparten la misma vivienda.

Las medidas generales de precaución frente al virus invitan a evitar en la medida de lo posible los locales cerrados y a optar por mesas dispuestas al aire libre, un objetivo no siempre viable en fechas navideñas.

Las Navidades son las fiestas comerciales por excelencia y las habituales escenas de comercios atestados de clientes en busca del mejor regalo en el último momento chocan este año frontalmente con las medidas más elementales de precaución frente al coronavirus.

Por ello, es más recomendable que nunca huir de las aglomeraciones de las zonas comerciales y recurrir todo lo que se pueda a las compras por internet.