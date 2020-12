24/07/2019 El Salvador.- La Asamblea de El Salvador avala tres nuevos delitos que habría cometido el exministro Arriaza Chicas. La Asamblea Legislativa de El Salvador ha certificado ante la Fiscalía tres nuevos presuntos delitos cometidos por el director de la Policía Nacional y exviceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas, así como por sus abogados, por presentarse en la sesión en la que se debatía su posible desafuero con la condición de 'ad honorem', ya que había renunciado al cargo un día antes. POLITICA CAMILO FREEDMAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Tanto el exviceministro como su representación legal se enfrentan s cargos de encubrimiento, fraude procesal y "actos arbitrarios previstos y sancionados en el Código Penal", ha informado este jueves la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), Cristina Cornejo.



Cornejo ha detallado que se ha notificado a la Fiscalía los delitos que presuntamente habría cometido Arriaza Chicas por presentarse al pleno con un cargo que ya no ocupaba. Estos delitos se sumarían al delito de incumplimiento de deberes que Arriaza Chicas enfrenta por no llevar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a una comisión.



Asimismo, el órgano legislativo solicitará al fiscal general, Raúl Melara, investigar el posible delito de encubrimiento por parte de los cinco abogados de Arriaza Chicas, acción que ha rechazado el equipo de representación legal del exviceministro por no estar sustentado en la ley, según recoge 'La Prensa Gráfica'.



El martes, en una sesión extraordinaria, la Asamblea Legislativa de El Salvador debatía el retiro de la inmunidad que poseía Arriaza Chicas por su cargo como viceministro, aunque este ya había presentado su renuncia ante el presidente y no había informado de tal hecho al órgano.



Con su renuncia, el director de la Policía ha retirado a la Asamblea la posibilidad de juzgarle en un juicio político, por lo que tendrá que enfrentarse a la justicia ordinaria por los delitos de los que se le acusa.



Arriaza Chicas recibió la inmunidad al ser nombrado viceministro el pasado octubre por el presidente, Nayib Bukele, en medio de críticas por desobedecer en reiteradas ocasiones la orden de llevar a dos ministros a una interpelación en la Asamblea Legislativa en su cargo como director de la Policía.



El exviceministro se enfrenta a un juicio por negarse a cumplir con una orden del Legislativo de llevar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a una comisión a la que se había negado a asistir para explicar el uso de los fondos del Gobierno de Bukele durante la pandemia.