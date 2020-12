El regalo que ha recibido Paz Padilla que le ha hecho llorar de felicidad

08/02/2019 Paz Padilla ha compartido una tierna fotografía con su marido con motivo del cumpleaños del gaditano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Paz Padilla no está pasando por su mejor año, aún así la presentadora de televisión saca siempre su mejor sonrisa cada vez que aparece en televisión. Una guerrera incansable que no ha dejado de luchar después de haberse despedido este año de su madre y de su marido, quienes han fallecido hace pocos meses y que eran los pilares fundamentales de la vida de la humorista.



Hoy, Paz ha compartido por sus redes sociales un emotivo vídeo en el que podemos ver a Paz Padilla muy emocionada al recibir un regalo que le ha hecho llorar de felicidad, algo que hacía mucho tiempo no sentía: "Que sorpresa por los #2mdesonrisas, me la han hecho a mi!! ampliamos la familia con Suti ??Hacía tiempo que mis lágrimas no eran de felicidad. Gracias a los que me queréis y me dais tanto amor".



La presentadora compartía estos días de atrás el reto de llegar a los dos millones de seguidores y lo cierto es que ya lo ha conseguido, por eso ha recibido esta nueva mascota, que se convertirá en su mejor amigo en los próximos días porque sabemos que la humorista tiene mucho amor guardado para dar y regalar.



En el vídeo podemos ver como Paz Padilla se emociona al ver la gran sorpresa que le tenían preparado y cómo ha cogido en sus brazos a ese cachorrito que ya está en su casa y que sin duda, va a tener un hogar en el que criarse y desarrollarse.