El gesto más solidario de Kiko Rivera

Pese a que Kiko Rivera lleva dos meses sin dirigirse la palabra con su madre, Isabel Pantoja, y las cosas entre ellos tienen pocos visos de solucionarse pese a que la tonadillera estaría intentando reunirse con su hijo con la mediación de una tercera persona, las cosas parecen sonreírle al Dj en los últimos tiempos. Así, su fichaje por la importante discográfica "Universal" y su debut como imagen de una firma de moda masculina habrían solucionado los problemas económicos que confesó hace unos meses, y su situación económica sería ahora bastante buena.



Por ello, y consciente de que es un afortunado y demostrando su faceta más solidaria, Kiko ha puesto en marcha una iniciativa digna de un merecido aplauso. Y es que, como él mismo ha anunciado a través de sus redes sociales, este domingo hará un stream benéfico de 12 horas para recaudar un dinero que irá directamente a la policía local de Castilleja de la Cuesta - localidad sevillana en la que reside con Irene Rosales y sus hijas Ana y Carlota - para comprar juguetes para niños necesitados.



"Estaremos todos de acuerdo que no hay nada más bonito que la sonrisa de un niño y después de este año de desgracias no podemos permitir que ningún niño se quede sin juguetes", ha señalado Kiko que, intentando aportar su granito de arena, hará un directo benéfico de 12 horas y, con el dinero recaudado a través de esta original inciativa, irá con la policía local de Castilleja a comprar los juguetes para que todos los niños sin recursos puedan abrir el regalo más especial esta Navidad.



Una iniciativa por la que hoy Kiko - al que muchas veces criticamos por no hacer declaraciones si no hay un cheque de por medio - desmuestra su lado más solidario y se merece un aplauso.