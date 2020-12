El centro clandestino ESMA de Argentina será postulado a patrimonio mundial

"La ESMA es un lugar emblemático no sólo de los argentinos sino también de nuestro Gobierno. La primera vez que vine fue el 24 de marzo de 2004, en lo que constituyó la recuperación de este lugar terrible pero histórico de los argentinos", dijo en el acto Cristina Fernández, actual vicepresidenta del país. EFE/EPA/Juan Mabromata /Archivo

Buenos Aires, 10 dic (EFE).- El complejo de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, el mayor y más conocido de los centros clandestinos de detención que funcionó durante la dictadura militar argentina (1976-1983), será postulado a ser reconocido como patrimonio mundial de la Unesco.

El Gobierno de Alberto Fernández anunció este jueves la postulación del Museo Sitio de Memoria ESMA en el marco de un acto en conmemoración del Día Internacional por los Derechos Humanos.

"Esta presentación sirve para que el mundo conozca y recuerde que la desaparición forzada de personas es un crimen que no prescribe", dijo el Gobierno argentino.

La exESMA, por donde pasaron unas 5.000 personas detenidas ilegalmente por la dictadura -muchas de ellas desaparecidas-, fue convertido en Espacio de la Memoria en mayo de 2015, durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), y alberga, entre otros, espacios de exhibición y archivos relativos a los derechos humanos.

"La ESMA es un lugar emblemático no sólo de los argentinos sino también de nuestro Gobierno. La primera vez que vine fue el 24 de marzo de 2004, en lo que constituyó la recuperación de este lugar terrible pero histórico de los argentinos", dijo en el acto Cristina Fernández, actual vicepresidenta del país.

En este escenario de los más atroces delitos, el fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y esposo de Cristina Fernández sentó las bases de una de las políticas más destacadas de su Gobierno cuando, el 24 de marzo de 2004, ingresó en el campo militar y, llorando, pidió perdón, en nombre del Estado por los crímenes de la dictadura.

A partir de allí, impulsó la derogación de las leyes que habían librado de la cárcel a los responsables de la dictadura y la celebración de juicios contra los militares en tribunales civiles.

En el acto, Alberto Fernández, que hoy cumple un año como presidente, reafirmó que Argentina debe tener "memoria", no olvidar y buscar la verdad y la justicia.

ARCHIVOS SECRETOS

En marco del acto, el Gobierno entregó información sobre trece organismos de derechos humanos hallada en el archivo de la ex Dirección de Antecedentes del servicio secreto argentino.

La documentación incluye informes y reportes sobre seguimientos a los organismos humanitarios, detalles de los antecedentes de sus integrantes, de sus relaciones internacional y hasta un apartado especial sobre la marcha de la resistencia realizada por las Madres de Plaza de Mayo.

La información fue organizada en distintas cajas que quedarán a resguardo de la Secretaría de Derechos Humanos y estará a disposición de organismos humanitarios.

"La aparición de este material de Inteligencia reaviva las expectativas de que nuevos documentos puedan echar luz sobre las prácticas más oscuras de la dictadura", dijo el Gobierno.

PREMIOS

En el acto, el Gobierno concedió los premios "Azucena Villaflor de Devincenti", destinado a reconocer a quienes se destacaron por su defensa de los derechos humanos.

Este año fuero reconocido Víctor Basterra, fallecido hace poco más de un mes, un exobrero gráfico secuestrado en agosto de 1976 y traslado a la ESMA, donde recopiló fotos de víctimas y victimarios que luego se convirtieron en pruebas fundamentales en los juicios por delitos de lesa humanidad.

También fueron premiadas Rosa Schonfeld de Bru, madre de Miguel Bru, joven secuestrado y desaparecido por personal policial en agosto de 1993; y Ángela Paolín de Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticos y que tiene dos hijos secuestrados y desaparecidos en la dictadura.

Asimismo fueron galardonadas Iris de Avellaneda, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y quien fue secuestrada en 1976 y estuvo presa hasta 1978; Rosa Tarlovsky de Roisinblit, de 101 años y vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; y Vera Vigevani de Jarach, miembro de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.