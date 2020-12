El 61 % de los infectados por coronavirus en Austria pasa desapercibido

Salzburgo (Austria). EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Viena, 11 dic (EFE).- El 61 % de todos los infectados por la covid-19 hasta mediados de octubre en Austria no estuvo nunca registrado como positivo, según un estudio de anticuerpos presentado hoy y que concluye que el 4,7 % de la población había pasado hasta esa fecha por la enfermedad.

Ese análisis es el resultado del primer estudio de anticuerpos realizado a nivel nacional en el país, y que ha reflejado el alto número de positivos que pasan desapercibidos y también el largo tiempo que llevaría alcanzar la inmunidad de grupo.

El estudio, realizado por la agencia austríaca de estadística y la Universidad de Medicina de Viena, señala que tres de cada cinco personas en las que hasta octubre se habían detectado anticuerpos contra la SARS-CoV-2, no estaban contabilizadas en los registros oficiales de positivos.

Casi la mitad de esos infectados desconocidos hasta ahora aseguró no haber sentido en absoluto o sólo síntomas leves entre febrero y octubre.

De hecho, muchos de ellos consideran que no han estado infectados, pese a haberse detectado anticuerpos en su sangre.

La baja prevalencia de las infecciones hasta el mes de octubre muestra, según los autores del análisis, el largo tiempo que se tardaría en alcanzar la inmunidad de grupo sin la intervención de una vacuna y bajo las medidas para ralentizar la expansión del virus.

Estos datos se basan en los análisis de sangre realizados a 2.229 personas mayores de 16 años a mediados de noviembre.

Según ese estudio, un total de 349.000 personas habían estado infectados por la covid-19 desde que estalló la pandemia hasta mediados de octubre.

La cifra oficial de positivos a día de hoy es de 316.581.

Austria es uno de los países de la Unión Europea que más duramente ha sufrido la segunda ola de la pandemia, y actualmente tiene la quinta cifra de fallecimientos más alta de la Unión Europea, según casos acumulados en las dos últimas semanas por cada 100.000 habitantes.