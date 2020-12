Efrén Reyero planta cara a Asraf Beno e Isa Pantoja tras el 'malentendido'

11/12/2020 EFRÉN REYERO. MADRID, 11 (CHANCE) No se habla de otra cosa que no sea del famoso supuesto trío que hubo en los baños de una discoteca de Madrid entre Efrén Reyero, Isa Pantoja y Kiko Jiménez. Hoy, la organización de La casa fuerte nos ha puesto un vídeo en el que vemos al de MyHyV hablando con la pareja y parece que han aclarado todas las diferencias. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LA CASA FUERTE'



MADRID, 11 (CHANCE)



No se habla de otra cosa que no sea del famoso supuesto trío que hubo en los baños de una discoteca de Madrid entre Efrén Reyero, Isa Pantoja y Kiko Jiménez. Hoy, la organización de La casa fuerte nos ha puesto un vídeo en el que vemos al de MyHyV hablando con la pareja y parece que han aclarado todas las diferencias.



Mientras afuera del concurso todo el mundo habla de un lío entre los tres mencionados anteriormente, Efrén le ha dicho a Asraf: "Hemos salido juntos de fiesta, cenando, llegué aquí y cuando os levantásteis el primer día no dijisteis ni buenos días. Antes de que me digas nada tú, yo tenía pensado decírtelo Asraf".



Y de un tema a otro, porque Efrén Reyero ha terminado hablando con de Marta López, con la que rompió hace unos días: "Marta tiene unos huevos así de gordos, quise dejar de hablar con ella, si la vuelvo a ver, yo caigo. Nos han vuelto a confinar y ha vuelto la inseguridad. Como mujer y como persona me quito el sombrero".



Tanto es así, que el concursante le ha confesado a Jorge Javier Vázquez que sigue queriendo a Marta, aunque les pasó factura el confinamiento: "Yo a marta la quiero todavía y la quiero mucho, enamorado... en el momento que empecé a sentir más se nos confinó. Son doce años de amistad, cuatro meses de pareja muy intensos. Yo pienso que ella si se enamoró de mí. Noté un cambio muy grande desde la operación que ha tenido última. No la he vuelto a ver, yo sé que si la veo, igual caigo".