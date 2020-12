EE.UU. comprará 100 millones de dosis de vacunas más: Moderna

(Bloomberg) -- Moderna Inc. dijo que el gobierno de EE.UU. ejerció su opción de comprar 100 millones de dosis adicionales de la vacuna contra el coronavirus de la compañía, duplicando la cantidad de la vacuna que inicialmente se comprometió a comprar.

La compañía dijo en una declaración el viernes que el nuevo pedido se entregaría durante el segundo trimestre de 2021. Como parte de la Operación Warp Speed, la iniciativa estadounidense para desarrollar rápidamente vacunas contra el covid-19, el gobierno tiene la opción de comprar otros 300 millones de dosis a la farmacéutica con sede en Cambridge, Massachusetts.

"Esta nueva compra federal puede dar a los estadounidenses una mayor confianza en que tendremos suficiente oferta para vacunar a todos los estadounidenses que lo deseen para el segundo trimestre de 2021", dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, en el comunicado de la compañía.

Moderna ha dicho que espera producir de 500 millones a 1.000 millones de dosis totales de su vacuna en 2021.

Moderna está produciendo actualmente en Estados Unidos en su planta en Massachusetts y otra fábrica en New Hampshire, propiedad del socio fabricante Lonza Group AG. Lonza Group está produciendo vacunas para otros países en una planta en Suiza.

