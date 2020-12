Dos históricos se cruzan en la zona de dudas

El estadio de Mestalla acogerá este sábado el duelo entre dos equipos históricos de la Liga, el Valencia y el Athletic Club, que se cruzan ahora en horas bajas con trece puntos en sus casilleros y en una zona de la clasificación tan cerca de los puestos europeos como de los de descenso. EFE/Manuel Bruque/Archivo

Valencia/Bilbao, 11 dic (EFE).- El estadio de Mestalla acogerá este sábado el duelo entre dos equipos históricos de la Liga, el Valencia y el Athletic Club, que se cruzan ahora en horas bajas con trece puntos en sus casilleros y en una zona de la clasificación tan cerca de los puestos europeos como de los de descenso.

El Valencia afronta este encuentro tras el agridulce empate que sumó el pasado lunes en el campo del Eibar en un encuentro en el que logró dejar a cero su portería por segunda vez esta campaña y en el que de hecho tuvo opciones para llevarse los tres puntos aunque también para regresar de vacío.

El partido fue también el segundo consecutivo del equipo sin marcar, una situación que empieza a preocupar y que contrasta con la satisfacción que ha expresado Javi Gracia en las últimas semanas por la mejoría del equipo en el aspecto defensivo y también en las entradas a los partidos.

Para este choque, el técnico navarro pierde por una lesión muscular a Kevin Gameiro y recupera tras haber superado el covid-19 al extremo ruso Denis Cheryshev, aunque parece complicado que entre directo al once.

De hecho, no se prevén demasiados cambios en la alineación. Una de las dudas es si dará continuidad a Eliaquim Mangala en el centro de la defensa o dará entrada a Mouctar Diakhaby.

El entrenador navarro cree que es un buen partido para que su equipo tenga más posesión y proponga más cosas, lo que podría abrir la puerta a que Daniel Wass regrese al centro del campo en el lugar de Uros Racic, lo que implicaría la vuelta a su vez de Thierry Correia al lateral derecho.

Para el encuentro siguen siendo bajas por parte de los locales el portero Jasper Cillessen, el lateral José Luis Gayà, en ambos casos por lesiones musculares, y el extremo Kang In Lee, en el suyo por tener el coronavirus.

Por su parte, el Athletic visita Mestalla con la figura de su entrenador, Gaizka Garitano, de nuevo cuestionada tras la derrota de la última jornada en San Mamés ante el Celta (0-2).

Al técnico de Derio le dieron aire los cuatro puntos en dos partidos que sumó con una goleada al Betis (4-0) y un empate en Getafe (1-1), pero ese último traspiés ha vuelto a ponerle en la picota de una manera un tanto sorprendente, ya con él al frente la trayectoria del Athletic es, en general, buena en resultados.

Incluso en este curso, en el que se encuentra a dos puntos del descenso y a tres de las plazas europeas con un partido menos jugado, lo que indica la igualdad de la competición.

Pero lo que se le discute a Garitano es el juego que propone y algunas declaraciones en las que se puede interpretar cierta falta de confianza en la plantilla.

De cara a Mestalla, la duda con el técnico vasco es si mantendrá la revolución en el once de las tres últimas jornadas, notable en la primera, satisfactoria en la segunda y más decepcionante en la tercera, o volverá a su plan anterior con los García, Dani y Raúl, dos de sus hombres de máxima confianza, en el once.

Si vuelven Dani y/o Raúl, en principio, regresarían al banquillo los jóvenes Unai Vencedor y Asier Villalibre, ambos reforzados en su asalto a la titularidad.

Por lo demás, Garitano recupera seguro a Iñigo Martínez, baja ante el Celta por acumulación de amonestaciones, y podrá contar de inicio también con Yuri Berchiche, sustituido con problemas de agotamiento en los dos últimos partidos tras superar la COVID-19. También parece listo para mañana Villalibre, que entrenó a menor ritmo que sus compañeros al principio de la semana.

Junto a Iñigo y Yuri, completarán seguro la estructura defensiva Unai Simón, Ander Capa y Yeray Álvarez. Y por delante de un doble pivote en el que se espera a Unai Vesga acompañando a Vencedor o Dani García también se presume titular al capitán Iker Muniain, Iñaki Williams y Alex Berenguer.

A la espera de si vuelve o no Raúl, otra opción para el arranque del choque es la del extremo zurdo Jon Morcillo, una de las mejores noticias en el Athletic en lo que va de curso.

Alineaciones probables:

Valencia: Jaume; Correia o Wass, Paulista, Mangala, Lato; Musah, Wass o Racic, Soler, Guedes; Vallejo y Maxi Gómez.

Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Vencedor, Vesga; Williams, Muniain, Raúl García; y Villalibre.

Árbitro: Del Cerro Grande (colegio madrileño).

Estadio: Mestalla.

Hora: 14 horas (CET).

----------------------------------------------------------

Puestos: Valencia (13º, 13 puntos) - Athletic Club (14º, 13 puntos)

La clave: Mestalla juzga la irregularidad de dos equipos en una temporada complicada para ambos

El dato: Ambos equipos están empatados a trece puntos, a dos de Europa y a dos del descenso.

La frase:

Gracia: "Es insuficiente, pero estamos mejorando"

Garitano: "La situación no es mala o alarmante. Estamos pendientes del partido, lo otro no depende de mí"

El entorno: Nadie cuestiona en el Valencia a Javi Gracia pero Gaizka Garitano sí puede estarlo en el Athletic aunque no teme por su puesto.