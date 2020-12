Denis Villeneuve se une a Christopher Nolan para cargar contra Warner Bros.

El director de cine canadiense Denis Villeneuve. EFE/ Franck Robichon/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 11 dic (EFE).- Denis Villeneuve, el director de la nueva "Dune", se unió a Christopher Nolan para criticar duramente la decisión de Warner Bros. de estrenar sus películas de 2021 en cines y en la plataforma HBO Max a la vez.

"Con esta decisión, AT&T (el conglomerado al que pertenece Warner Bros. a través de WarnerMedia) ha secuestrado uno de los estudios más respetables e importantes de la historia del cine", escribió hoy el cineasta en la revista Variety.

"No hay nada de amor por el cine ni por el público aquí. Tiene todo que ver con la supervivencia de un gigante de la telecomunicación, uno que en estos momentos tiene una astronómica deuda de más de 150.000 millones de dólares", añadió.

Villeneuve es uno de los cineastas más cotizados del momento en Hollywood y su nueva "Dune", que forma parte del catálogo de Warner Bros., es uno de los títulos en mayúsculas para 2021 después de que la pandemia atrasara su lanzamiento previsto para este año.

Timothée Chalamet es el protagonista de esa película con un elenco espectacular en el que también figuran Javier Bardem, Zendaya, Óscar Isaac, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård y Charlotte Rampling.

De ahí que las críticas de Villeneuve sean para Warner Bros. algo así como un gol en propia meta.

"Los servicios de 'streaming' son un añadido positivo y poderoso al ecosistema de cine y televisión. Pero quiero que el público entienda que solo el 'streaming' no puede sostener la industria cinematográfica como la conocimos antes de la pandemia. El 'streaming' puede producir gran contenido, pero no películas de la escala y el alcance de 'Dune'", argumentó.

Villeneuve sigue así los pasos de Nolan, otro peso pesado de Warner Bros. que atacó a este estudio asegurando que no respeta la voluntad de los cineastas.

"Lo que hay ahora en nuestro negocio es un gran uso de la pandemia como excusa para sacar ventajas a corto plazo. Y es realmente lamentable", dijo esta semana el realizador de "Tenet" (2020).

LA DEFENSA DE "WONDER WOMAN 1984"

Además de "Dune", Warner Bros. también estrenará en salas y en HBO Max de forma simultánea otras películas como la cuarta cinta de "Matrix", el musical de Lin-Manuel Miranda "In the Heights", "Godzilla vs. Kong" o "The Suicide Squad".

Esta estrategia de Warner Bros., que ha causado un seísmo en Hollywood y que resume la incertidumbre en el cine debido a la pandemia, continúa la idea detrás de "Wonder Woman 1984", que, tras acumular varios retrasos y rumores de todo tipo, se estrenará el día de Navidad en las salas y en HBO Max a la vez.

En una entrevista con Efe, su protagonista Gal Gadot y su directora Patty Jenkins defendieron la decisión de Warner Bros.

"¿Sabes? No fue una decisión fácil. Pero también sentimos que no teníamos una alternativa mejor (...). La película ha estado lista ya desde hace un año, ha estado esperando por un año para ser vista", dijo Gadot.

"Estoy súper satisfecha (con la decisión), pero solo para este caso", indicó Jenkins.

Warner Bros. ha sido en 2020 el estudio más valiente de Hollywood a la hora de responder a la pandemia, ya que, mientras sus rivales retrasaban todos sus grandes estrenos (y dejaban en la estacada a las salas), esta compañía se arriesgó a estrenar una superproducción como "Tenet" en la gran pantalla después de meses con los cines cerrados por el coronavirus.

La estrategia comercial no funcionó nada bien en EE.UU., donde ha recaudado solo 57,6 millones de dólares, y fue tomada por los estudios como un aviso para navegantes (en el resto del mundo se anotó 302,3 millones).

Por otro lado, la táctica de Warner Bros. para 2021 será un refuerzo de muchos quilates para HBO Max, la gran baza para el "streaming" de WarnerMedia pero que por ahora está muy lejos del dominador en el sector (Netflix) y de nuevas propuestas que han entrado con mucha fuerza en este competido mercado (Disney+).