Cuba pondrá fin a sistema de doble moneda a partir de enero

(Bloomberg) -- Cuba pondrá fin a su antiguo sistema de doble moneda y tendrá un tipo de cambio único y unificado de 24 pesos por dólar a partir de enero, anunció el presidente Miguel Díaz-Canel.

Con la simplificación del sistema monetario, el país se posiciona sobre una base más sólida para llevar a cabo las transformaciones que necesita a fin de actualizar el modelo económico y social, según declaró Díaz-Canel en un discurso televisado el jueves por la noche, en el que estuvo acompañado por el expresidente Raúl Castro.

La caída de los ingresos del turismo desde que comenzó la pandemia ha asestado un golpe a la economía socialista, que ya sufría las consecuencias del embargo de EE.UU. La unificación de las monedas es parte de un paquete de reformas más amplio que, según el Gobierno, también incluirá la modificación de algunos precios y subsidios.

Díaz-Canel había anunciado la unificación de los sistemas en octubre, y dijo que se proporcionarían detalles en una fecha posterior.

Desde 1994, los extranjeros tienen acceso al Peso cubano convertible, o CUC, vinculado al dólar, mientras que los ciudadanos cubanos utilizan principalmente el peso cubano mucho, más débil. El cambio entrará en vigor el 1 de enero.

