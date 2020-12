Cuba.- Cuba aplicará la unificación monetaria el 1 de enero

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciado que el 1 de enero desaparecerá como moneda de uso corriente el peso cubano convertible (CUC), equivalente al dólar, y pervivirá únicamente el peso, en el marco de una esperada unificación monetaria que pone fin a la dualidad originada en la década de los noventa.



Díaz-Canel ha explicado en un discurso televisado que tras concluir los "análisis correspondientes" y estudiar "las normas jurídicas necesarias", se dan ya "las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea ordenamiento a partir del primero de enero".



Entonces, solo se conservará el peso cubano, al que se le aplicará una tasa de cambio de 24 dólares por unidad. Esta divisa ha sido durante estas últimas décadas la habitual en las nóminas de la mayor parte de la población cubana, mientras que el CUC ha quedado reservado básicamente para el comercio exterior y el turismo.



Díaz-Canel ha recordado que, con este cambio, entrará en vigor una política largamente anticipada por el Gobierno en la isla, en la medida en que los últimos congresos del partido ya habían dejado claro que debía haber un "rediseño del sistema monetario, cambiario, tributario, de precios, de salarios y demás ingresos de los ciudadanos".



El mandatario ha advertido de que la reforma no será una "solución mágica" a todos los problemas de Cuba, pero sí espera que la desaparición del CUC tenga "un impacto transversal en toda la economía", en el marco de una "actualización" que se basa en "garantizar a todos los cubanos mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social". Esta igualdad, ha advertido, "será posible no mediante el igualitarismo, sino promoviendo el interés y la motivación por el trabajo".



Entre los efectos colaterales de esta unificación --"la tarea no está exenta de riesgos", según Díaz-Canel--, figura un aumento de la inflación. El presidente ha subrayado que el Gobierno no permitirá "precios y abusivos y especulativos", avisando a quienes los apliquen de que sufrirán "severas sanciones".



En julio, las autoridades de la isla ya abolieron el gravamen del 10 por ciento para las compras en dólares, en vigor desde 2004, a raíz de la falta de turismo derivada del cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus. Desde entonces, también se puede pagar en algunas tiendas con tarjeta en dólares.