Coronavirus.- Guterres pide unidad en el reparto de vacunas en vez de la "fragmentada" reacción inicial a la pandemia

NUEVA YORK, 11 (DPA/EP)



El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido este viernes a la comunidad internacional que haga gala de una respuesta coordinada a la hora de distribuir las vacunas contra el coronavirus en lugar de la "fragmentada" reacción inicial a la pandemia.



En un mensaje de vídeo para el foro anual del premio Nobel de la paz, Guterres ha insistido una vez más que el mundo se enfrenta a "un enemigo común", el virus.



"Desafortunadamente, los gobiernos no han montado una respuesta conjunta a esta amenaza global", ha hecho saber el secretario general de la ONU, quien ha lamentado que esta acción coordinada debería haber seguido la orientación científica proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"La respuesta ha sido fragmentada y caótica, con países, regiones e incluso ciudades compitiendo entre sí por suministros esenciales y trabajadores de primera línea", ha lamentado Guterres.



El secretario general de Naciones Unidas ha pedido que no se repita el caso con las vacunas. "No podemos permitir que suceda lo mismo con el acceso a las nuevas vacunas contra la COVID-19, que deben ser un bien público mundial", ha dicho.



Guterres, además, ha remarcado que la pandemia era una prueba de que el mundo necesitaba más multilateralismo e instituciones internacionales más fuertes, y ha señalado desigualdades en las relaciones de poder globales, en particular sobre la composición del Consejo de Seguridad de la ONU.



"Las naciones que llegaron a la cima hace más de siete décadas se han negado a contemplar reformas", ha culminado Guterres, quien ha pedido a que los países africanos y en vías de desarrollo tengan una voz más prominente en la toma global de decisiones.