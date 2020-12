Comité de expertos de EEUU recomienda autorizar vacuna de Pfizer/BioNTech

Actualiza con votación en EEUU, relajo de medidas en Francia, presidente argentino y detalles ///Washington, 11 Dic 2020 (AFP) - Un grupo de expertos votó el jueves a favor de recomendar la autorización de emergencia de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el covid-19 en Estados Unidos, allanando el camino para avanzar con una inmunización masiva en ese país, en momentos en que los contagios siguen creciendo alrededor del mundo.La decisión se produce cuando el país más afectado del mundo por la pandemia registra más de 3.000 muertes en un día y su cifra total de fallecidos se acerca a 300.000.Con el hemisferio norte afectado por una nueva ola de la pandemia, Reino Unido se convirtió esta semana en el primer país occidental en implementar la vacuna Pfizer-BioNTech.Canadá, Baréin y Arabia Saudita también la aprobaron.Los países de la Unión Europea esperaban ansiosamente una luz verde para las vacunas que, según el propio organismo de control del bloque, seguían en camino de ser aprobadas a pesar de un ciberataque que está bajo investigación.La recomendación del grupo de expertos, convocados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), fue adoptada por una mayoría de 17 votos a favor. Cuatro votaron en contra y uno se abstuvo.La votación no es vinculante pero se espera una autorización formal de uso de emergencia de la vacuna en los próximos días.Más temprano el New England Journal of Medicine publicó los resultados completos de un ensayo clínico de la vacuna en el que participaron casi 44.000 personas. La investigación confirmó que esta tiene una eficacia del 95%, sin problemas graves de seguridad."Es un triunfo", dijo la revista médica en un editorial adjunto.No obstante, los miembros con derecho a voto del Comité Consultivo sobre Vacunas y Productos Biológicos (VRBPAC) discutieron detenidamente algunas interrogantes sobre la vacuna, en un evento transmitido en vivo durante el día.Esto incluyó debates espinosos sobre si las personas que recibieron placebo durante el ensayo deberían ser vacunadas, lo que llevaría a cuestionar la necesidad de datos más controlados y la retribución a los voluntarios.También se está discutiendo si pueden surgir problemas de seguridad inesperados cuando el número de personas vacunadas aumente a millones y posiblemente a miles de millones.Otra interrogante es la medida en que la inyección detendrá la transmisión del virus, y si será efectiva en niños, mujeres embarazadas y personas cuyo sistema inmune está deprimido.Si la FDA decide aprobar la vacuna Pfizer/BioNTech contra el covid-19, emitirá una advertencia por alergias como hizo Reino Unido luego de que dos trabajadores sanitarios sufrieran reacciones.El virus ha matado al menos a 1,5 millones de personas en todo el mundo desde que surgió en China en diciembre pasado, según un recuento de AFP de fuentes oficiales.Estados Unidos espera vacunar a 20 millones de personas este mes, con residentes de centros de cuidados y trabajadores de la salud en primer lugar.También hubo buenas noticias en Francia, que anunció que levantará el confinamiento a partir del martes, pero impondrá un toque de queda a partir de las 8 pm, incluso en la víspera de Año Nuevo. - "Muy emocionada" - Está previsto que los primeros envíos de vacunas a 14 puntos en todo Canadá lleguen el lunes y las personas reciban vacunas uno o dos días después, según el general de división Dany Fortin, el comandante encargado de coordinar la distribución en el país.Los trabajadores de la salud y las poblaciones vulnerables, incluidos los ancianos, deben ser los primeros en recibirla."Estoy muy emocionada. Quiero vacunarme lo antes posible, porque tengo un nuevo bebé", dijo a la AFP Michelle, residente de Toronto.Israel aceptó su primer envío de la vacuna Pfizer el miércoles, con el objetivo de lanzarla el 27 de diciembre.Tanto Rusia como China ya han comenzado campañas de inoculación con vacunas de producción nacional a pesar de que se han realizado muchas menos investigaciones.En Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo este jueves que será el primero en su país en inocularse con la vacuna Sputnik "para que nadie tenga miedo", al anunciar la firma de un acuerdo con Rusia para su adquisición.América Latina es la región con más fallecidos del mundo, con más de 464.600 muertos por covid-19. - Cifras preocupantes -De su lado, la Agencia Europea de Medicamentos ha prometido llegar a una decisión sobre la aprobación condicional de la vacuna Pfizer-BioNTech antes del 29 de diciembre, y la decisión sobre el candidato de Moderna se tomará el 12 de enero.En Alemania, elogiado por su gestión de la crisis sanitaria en los primeros meses de pandemia, el aumento de contagios es "preocupante", dijo el presidente del instituto de vigilancia epidemiológica Robert Koch, Lothar Wieler. El país registró 23.679 nuevos casos en 24 horas y 440 fallecidos.Pero en muchos casos se sospecha que los números reales serán muy superiores. Por ejemplo, en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntó el jueves que el número estimado de muertos por coronavirus entre marzo y mayo superó los 45.600, es decir unos 18.500 más que los contabilizados en el balance oficial del gobierno hasta esa fecha.Si es así, España tendría en este momento más de 65.000 muertos por coronavirus, frente a los 47.000 del balance oficial.La directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, liberó más estímulos el jueves para ayudar a la eurozona a enfrentar una segunda ola de coronavirus y advirtió que las perspectivas seguían plagadas de incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y el lanzamiento de vacunas.Mientras tanto, el campeón mundial de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, recibió luz verde para volver a competir en el Gran Premio de Abu Dabi que finaliza la temporada después de recuperarse de su propia pelea con el virus.burs-rsr-bl/jz/mps/lda