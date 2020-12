Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Aún no hay un acuerdo de estímulo en Estados Unidos, es probable que no se llegue a un acuerdo sobre el brexit y los expertos respaldan la vacuna de Pfizer.

El mismo obstáculo

Justo cuando comenzaba a parecer que podría haber un acuerdo en Washington, volvieron a estancarse las conversaciones entre demócratas y republicanos sobre los temas de responsabilidad empresarial y ayuda estatal. El avance de los últimos días, donde las conversaciones entre ambas partes habían coincidido en torno a una cifra de US$900.000 millones, generó optimismo de que podría lograrse un acuerdo la próxima semana. Ahora, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, quiere que los legisladores avancen con un proyecto de ley más pequeño que no incluya ayuda de los Gobiernos estatales ni protección de responsabilidad empresarial. Además, el Senado ayer pospuso una votación sobre un proyecto de ley provisional de una semana que prolongaría el financiamiento para el Gobierno después de hoy.

Es probable que no haya acuerdo

Este fin de semana se cumple el plazo final, último, definitivo, sin vuelta atrás, sin extensión, de las conversaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para alcanzar un acuerdo comercial posterior al brexit. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, advirtió a las empresas y a la ciudadanía que se preparen para abandonar el mercado único de la Unión Europea sin un acuerdo y los líderes de la UE solo discutieron el tema durante 10 minutos en su cumbre del jueves que se extendió durante toda la noche. Los negociadores tienen hasta el domingo por la noche para lograr un compromiso.

Aprobación

Un comité de científicos independientes expertos en vacunas en EE.UU. respaldó el tratamiento de Pfizer Inc. y BioNTech SE, medida que probablemente conducirá a su autorización para uso de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). La vacuna no podrá llegar lo suficientemente rápido a los estadounidenses que enfrentan nuevos brotes en focos anteriores y miles de muertes por día a causa de la pandemia. El aumento de casos y muertes en Alemania también continúa, y otro día récord en el número de muertes aumenta las posibilidades de un confinamiento más estricto durante el período de festividades de fin de año.

Los mercados caen

Dado que el optimismo ante el estímulo de EE.UU. se está evaporando rápidamente y todas las señales apuntan a que la pandemia está empeorando en lugar de mejorar, los inversionistas en acciones encuentran buenas razones para reducir su exposición al riesgo. El índice MSCI Asia-Pacific subió 0,3%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,3%. En Europa, el índice Stoxx 600 había caído 1,2% a las 5:55 a.m., hora del este. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura a la baja, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,89% y el oro caía levemente.

También hoy...

Los datos de los precios al productor para noviembre de EE.UU. se conocen a las 8:30 a.m., y los datos de la confianza del consumidor para diciembre de la Universidad de Michigan, a las 10:00 a.m. La que ha sido una sólida semana para el petróleo se completa con el recuento de plataformas de Baker Hughes a la 1:00 p.m. La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, y el vicepresidente de supervisión de la Fed, Randal Quarles, hablan más tarde.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.