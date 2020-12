Cientos de personas se manifiestan en Haití contra inseguridad y violencia

Cientos de personas se manifestaron para denunciar la violencia e inseguridad que reina en Haití desde hace algún tiempo, marcado, en particular, por un importante aumento de los casos de secuestro, hoy en Puerto Príncipe (Haití). EFE/Jean Marc Hervé Abélard

Puerto Príncipe, 10 dic (EFE).- Varios cientos de personas se manifestaron este jueves en las calles de Puerto Príncipe para denunciar el clima de violencia e inseguridad que reina en Haití desde hace algún tiempo, marcado, en particular, por un importante aumento de los casos de secuestro.

Jóvenes, mayores, mujeres y hombres marcharon portando pancartas y cantando consignas hostiles contra el gobierno del presidente Jovenel Moise y la Policía Nacional, a los que acusan de colaborar con las bandas armadas que siembran el terror en el país.

Los Campos de Marte y Carrefour de l'Aéroport fueron los principales puntos de partida de los manifestantes, que se reunieron en el Carrefour de Lalue y que durante el trayecto incendiaron más de veinte neumáticos como señal de protesta.

Los lemas "Exigimos seguridad", "Seguridad para el pueblo", "No iremos a las elecciones con Jovenel", "Marchamos por la vida", "La vida no tiene precio", eran algunos de los que se podían leer en las pancartas que llevaban los manifestantes.

"Si no marchamos por la vida, Jovenel marchará sobre nuestros cadáveres", dijo en tono molesto uno de los participantes en la denominada "Marcha por la Vida", convocada por varias organizaciones y asociaciones de la sociedad ante el deterioro del clima y el crecimiento de la inseguridad.

Para los asistentes menos numerosos de lo previsto, "la vida está amenazada, Jovenel debe irse", por eso prometieron seguir tomando las calles hasta que las autoridades encuentren una solución al problema.

En el distrito de Les Gonaïves del departamento de Artibonito, oeste del país, los partidarios de la oposición y ciudadanos en general también se manifestaron contra la inseguridad.

Desde hace meses los secuestros están auge en Haití, donde los bandidos han raptado a músicos, comerciantes de salchichas, ingenieros, estudiantes y empleados de la administración pública por cuya liberación piden grandes sumas de dinero.

Los secuestradores llevan uniformes de las fuerzas de seguridad y usan coches "de policía" para secuestrar a la gente, circunstancia que admite el propio cuerpo del orden.

El clima de violencia también está marcado por múltiples casos de violaciones, robos, asesinatos y ataques a barrios pobres del país por parte de bandas armadas acusadas de estar vinculadas con el poder.

Desde diferentes ámbitos se critica a las autoridades y a la Policía Nacional por no haber hecho nada para frenar el fenómeno de inseguridad, que se está generalizando incluso en las regiones tradicionalmente más tranquilas, que ahora experimentan un recrudecimiento de la violencia sin precedentes.

Los partidos y organizaciones de la oposición describen la situación como un "secuestro de Estado" y censuran constantemente al gobierno por estar más preocupado por la celebración de elecciones y la reforma de la Constitución que por resolver el problema inseguridad y violencia que ha desatado el miedo en el país.

Desde julio de 2018, Haití se enfrenta a una crisis política, social y económica sin precedentes, marcada por las protestas (algunas de ellas violentas) que exigen la salida del presidente Jovenel Moise, presuntamente implicado en la corrupción.