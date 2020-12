Casi 40% de habitantes de Lima ha tenido covid-19: estudio

(Bloomberg) -- Un estudio de prevalencia de covid-19 en Perú encontró que el 39% de la población de su capital probablemente ha sido infectada por el coronavirus.

Los hallazgos, parte de un estudio en curso a nivel nacional, sugieren que la ciudad de 12 millones de habitantes se vio peor afectada de lo que se pensaba. Un estudio anterior encontró que hasta un cuarto de la población había sido infectada.

La exposición fue más alta entre los residentes más pobres de Lima, dijo el viernes el viceministro de Salud, Luis Suárez, en una conferencia de prensa.

La nación andina de 33 millones de habitantes ha sufrido una de las tasas de mortalidad per cápita más altas del mundo por la enfermedad, a pesar de tener algunas de las medidas de confinamiento más estrictas del mundo. Si bien la cantidad de infecciones ahora está disminuyendo, existe el riesgo de un resurgimiento, dado que aproximadamente el 60% de la población de Lima carece de anticuerpos, encontró el estudio.

Suárez dijo que si bien ha habido un aumento en las hospitalizaciones debido al virus en algunas áreas del país en las últimas semanas, la tendencia general ha bajado.

