Casa Real.- Sánchez deja en manos de Casa Real el posible regreso del Rey emérito y recuerda que ahora no tiene causas abiertas

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes que es la Casa Real y no el poder ejecutivo quien tiene que responder a la cuestión de si el Rey emérito Juan Carlos I va a volver a España esta Navidad o no.



En todo caso, Sánchez ha recordado que el Rey emérito no tiene ahora mismo causas pendientes con la justicia, y que además él mismo, cuando abandonó el país, ya se comprometió a volver a España si la justicia requería su presencia.



Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas tras participar en el Consejo Europeo, al ser preguntado sobre si cree que la posible vuelta a España del Rey emérito puede dañar la imagen de la Corona.



"Hay que recordar que el anterior jefe del Estado ahora mismo no tiene ninguna causa abierta por la justicia, en el sentido de que es una persona que cuando publicó una carta que dirigía al actual jefe del Estado diciendo que salía del país, dijo expresamente que si la justicia requería su presencia en España, él inmediatamente volvería. Yo creo que es importante subrayar este hecho", ha argumentado.



Asimismo, Sánchez ha defendido la necesidad de respetar la presunción de inocencia, aunque ha vuelto a calificar de "inquietantes" y "perturbadoras" las informaciones relacionadas con las presuntas irregularidades fiscales del Rey. Esta semana se ha conocido que Juan Carlos I ha presentado a Hacienda una declaración y ha abonado una deuda de 678.393,72 euros.



"LA DEMOCRACIA ESTÁ FUNCIONANDO"



A este respecto, el presidente ha asegurado que esto demuestra que "la democracia está funcionando", porque la Fiscalía está investigando, se están informando de los hechos, y la Agencia Tributaria está actuando con arreglo a la confidencialidad, "se llame como se llame".



De hecho, ha querido dejar claro que el Rey Juan Carlos I "tiene los mismo derechos y obligaciones" que el resto de ciudadanos y, en concreto, las "mismas obligaciones fiscales", después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pusiera en cuestión que el Rey emérito sea igual que el resto de los ciudadanos ante la ley, aunque luego matizara sus palabras.



"Juan Carlos I no tiene ni más ni menos obligaciones y derechos que otros ciudadanos. Tiene los mismos derechos y obligaciones y sobre todo las mismas obligaciones fiscales. Lo digo por algunas declaraciones que hemos escuchado por parte de alguna dirigente autonómica", ha afirmado, señalando directamente a Díaz Ayuso, aunque sin mencionarla.